Özellikle kadınların vazgeçilmezleri arasında yer alan pırlantalar, en anlamlı anlarımıza değer yüklediğimiz takılar arasında yer alıyor.

Gerek maddi bir yatırım gerekse manevi anlamda oldukça değer verilen bu değerli taşlar, kişileri olumlu yönde etkiliyor. Bu anlamda sektörün en büyük tedarikçilerinden ve en güvenilir markalarından biri olan Lizaypırlanta markası, sevdikleriniz veya yakınınız için en güzel tasarım ve modelde, istenilen karatta pırlantaları sizin için satışa sunuyor.

Lizay Pırlanta Markası

Lizaypırlanta Mahmut Serbes önderliğinde kurulan, ülkemizin en büyük takı, mücevherat tedarikçilerinden ve satıcıları arasında yer alan bu marka bir aile şirketi olarak kurulmuştur. 1978 yılından beridir kaliteli hizmetin tek adresi olan Lizaypırlanta, faaliyet yaşantısından bugüne kadar yüksek bir başarı ivmesi yakalayarak 25 den fazla şube açmayı başarmıştır. Bu firma aynı zamanda 2015 yılından beridir franchise veren bir kurum haline gelmiştir. Geleneksel çizgide ilerleyerek alyans gibi ürün grupları için modern tasarımlar geliştiren bu şirketin yegane hedefleri arasında sektörün en önde gelen isimlerinden biri olmak yer alıyor.

Lizay Pırlanta Ürünleri

Takı, mücevherat ve tektaş gibi pırlantalarda ülkemizin en bilinen markalarından biri olan bu firma, kalite ve tasarım konusunda pek çok alternatifi olan ürünün satışını gerçekleştiriyor. Arzu edilen tasarım ve modelde pek çok pırlantanın yer aldığı, Lizaypırlanta isimli site üzerinde minimum 0,1 karat yüzükten maksimum 2,00 karat yüzüğe kadar pek fazla ürün seçeneği bulunuyor. Bu platform üzerinde satışı sunulan pırlanta ürünlerinin fiyatları taşların karatına göre değişim gösteriyor.

Nasıl Pırlanta Siparişi Verebilirim?