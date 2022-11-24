Piyasalarda gün ortası

- BIST 100 endeksine dahil hisselerden 81'i yükseldi, 18'i değer kaybetti- İstanbul serbest piyasada dolar 18,6290 liradan, avro 19,4100 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 artışla 4.881,67 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 27,51 puan değer kazandı.

Dün 4.854,16 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 26,31 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 4.880,46 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.844,42, en yüksek ise 4.892,97 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,98, hizmetler endeksi yüzde 0,73, sanayi endeksi yüzde 0,59 ve teknoloji endeksi yüzde 1,57 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 81'i yükseldi, 18'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Kontrolmatik Teknolji, Koza Altın İşletmeleri oldu.

- Altının onsu 1.756 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,71, bileşik getirisi yüzde 11,00 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0420, sterlin/dolar paritesi 1,2090 ve dolar/yen paritesi 138,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6290 liradan, avro 19,4100 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.756 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 yükselişle 84,9 dolardan işlem görüyor.