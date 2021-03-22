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Piyasaların açılmasına dakikalar kala Bakan Elvan'dan açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan piyasaların açılışına dakikalar kala dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Elvan, "Uyguladığımız enflasyonda düşüşü önceliklendiren makro politika çerçevesi enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürecek" ifadelerine yer verdi

Piyasaların açılmasına dakikalar kala Bakan Elvan'dan açıklama
22 Mart 2021 Pazartesi 08:46

Hafta sonu Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınarak yerine, Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Yaşanan gelişmenin ardından dövizde ciddi bir artış yaşandı. Türkiye'de piyasaların henüz açılmamasına rağmen dolar 8 liranın üzerine çıktı.

Piyasaların açılmasına dakikalar kala Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan önemli açıklamalarda bulundu. Elvan, "Uyguladığımız enflasyonda düşüşü önceliklendiren makro politika çerçevesi enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürecek" dedi.

Açıklamalarına devam eden Elvan, "Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz. Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Etiketler; #lütfü elvan #dolar #enflasyon #maliye bakanı
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