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Portekiz bayraklı kruvaziyer "Vasco Da Gama" Bodrum'da

Portekiz bayraklı kruvaziyer
17 Nisan 2023 Pazartesi 13:09

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret eden "Vasco Da Gama" isimli kruvaziyerle 615 yolcu geldi.

Kuşadası Limanı'ndan hareket eden Portekiz bayraklı 219 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.

Gemide çoğu Alman 615 yolcu ile 524 personel bulunduğu öğrenildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Bazıları da deniz manzaralı restoranlarda yemek yedi, tarihi alanları gezdi.

"Vasco Da Gama", gece saatlerinde Santorini Limanı'na gitmek üzere demir alacak.

Etiketler; #bodrum #Bodrum Cruise Port #gemi #kruvaziyer #liman #muğla #yolcu gemisi
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