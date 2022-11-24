Portföy yönetimi sektörünün varlık büyüklüğü 1 trilyon lirayı aştı

- Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) Başkanı Mehmet Ali Ersarı:- "Portföy Yönetimi Sektörünün yönettiği fon büyüklüğü GSYH’nin yaklaşık yüzde 11’ine ulaştı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), portföy yönetimi sektörü tarafından yönetilen varlıkların eylül itibarıyla 1 trilyon 126 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

TKYD düzenlediği basın toplantısında portföy yönetimi sektörü tarafından yönetilen varlıkların Eylül 2022 verilerini duyurdu.

Portföy yönetimi sektörü, özellikle son yıllarda hızlı bir büyüme sürecine girerken, portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen fon büyüklüğü, yatırımcıların artan ilgisinin de etkisiyle Eylül 2018'de 170 milyar liradayken, dört yılda yüzde 511 artışla 2022 Eylül sonu itibarıyla 1 trilyon liranın üzerine çıktı.

- "Önemli bir eşik, ekimde 1 triyon 126 milyar liraya ulaşarak aşıldı"

Toplantıda konuşan TKYD Başkanı Mehmet Ali Ersarı, Türkiye’nin istikrarlı ve yüksek büyüme için ihtiyaç duyduğu uzun vadeli finansman kaynağının sağlanmasında portföy yönetimi sektörünün katkısının her geçen gün arttığını belirterek, son yıllarda yatırımcı ilgisindeki artışa paralel sektörün önemli bir eşiği Ekim 2022 itibarıyla 1 triyon 126 milyar liraya ulaşarak aşıldığını kaydetti.

Bu eşiğin aşılmasının sektör ve ülke ekonomisi açısından önemine dikkat çeken Ersarı, sektörün söz konusu büyümede Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2015 yılında Yatırım Fonlarının kuruculuğunu, portföy yönetimi şirketlerine vermesinin önemli katkısının olduğunu ve bunun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nun (TEFAS) desteklediği açık mimari yaklaşımla birleşmesiyle, ürün çeşitliliğin arttığını ve tasarruf sahiplerinin birikimlerinin ölçeğinden bağımsız olarak sayısız farklı varlık sınıfı ve temaya erişimin sağlandığını dile getirdi.

- "Fon büyüklüğü GSYH’nin yaklaşık yüzde 11’ine ulaştı"

Ersarı, portföy yönetimi sektörü tarafından yönetilen varlıkların, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) Ekim 2022 itibarıyla yaklaşık yüzde 11’ine yükseldiğini ifade ederek, "Sektörümüzün geldiği noktayı çok önemsiyoruz ancak Avrupa ile kıyasladığımızda gidecek daha çok yolumuz olduğunu da görüyoruz. Avrupa Fon ve Varlık Yönetimi Birliği (EFAMA) verilerine göre, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde Avrupa varlık yönetimi sektörü, 31,3 trilyon avro büyüklük ile Avrupa GSYH’nin yüzde 182’sine ulaştı. Bu veriler bize sektörümüzün halen oldukça büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Bu noktada, portföy yönetimi sektörünün gelecek yıllarda da hızlı büyümesini sürdürerek yatırımcılara ve ülke ekonomisine olan katma değerini artırmasını hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

-"Yatırım fonları 630 milyar lira büyüklüğe ulaştı"

2022 Ekim sonu itibarı ile Yatırım Fonlarının 572 milyar liraya, Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) fonlarının 368 milyar liraya ve diğer yönetilen varlıkların ise 186 milyar liraya eriştiğini aktaran Ersarı, yatırım fonlarının hızlı büyümesinin kasımda da devam ettiğini ve büyüklüğün 630 milyar liraya ulaştığını vurguladı.

Ersarı, farklı temalardaki fonlara olan ilginin artmasının, yatırımcıların uzun vadeli bakış açısıyla yatırım yapmaya başladığının göstergesi olduğunu vurgulayarak fonlardaki yatırımcı sayısının 4,9 milyon kişiye ulaştığını belirterek, "Son yıllarda yatırımın gerçek anlamını keşfeden tasarruf sahiplerinin artan ilgisi, gelecek yıllarda sektörümüzün hızlı büyümesini sürdürerek potansiyelini yakalayacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Yatırım yönetiminde de sürdürülebilirliğin giderek önem kazandığına dikkati çeken Ersarı, küresel piyasalarda olduğu gibi Türkiye’de de Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) odaklı yeşil fonların geliştiğini anımsatarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hedefimiz, portföy yönetim sektörü olarak, ESG uygulamalarına her geçen gün daha fazla destek vermek ve Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine ve yeşil dönüşümüne katkı sağlamaktır."