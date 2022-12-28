Poşet fiyatında düğüm çözüldü: Marketler 38,5 kuruş, vatandaş 25 kuruş ödeyecek!

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile plastik poşet geri kazanım katılım payı artarak 38,5 kuruş olurken, satın alırken ödenecek 25 kuruşta değişiklik yapılmadı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar ile bazı ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları yeniden belirlendi. Poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenler ve ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım payı katılım tutarları, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak. Buna göre, plastik poşette geri kazanım katılım payı tutarı, adet başına 25 kuruştan 38,5 kuruşa çıktı. Buna göre marketler, piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete 38,5 kuruş ödeyecek. Vatandaşın poşete ödeyeceği 25 kuruşta ise değişiklik olmayacak. Diğer geri kazanım katılım payı tutarları adet başına binek araç lastiklerinde 6 TL, otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı lastikleri ve diğerlerinde 12,9 TL, iş makinesi lastiklerinde 32 TL, dolgu lastiklerde 15 TL oldu.

AKÜ VE PİLLER

Kilogram başına geri kazanım katılım payı tutarı kurşun asitli akümülatörlerde 60 kuruş, nikel kadminyumlu akümülatörlerde (akü) 150 kuruş, diğer akümülatörlerde 15 kuruş, çinko karbon pillerde 6 TL, alkalli silindirik pillerde 6 TL, alkalli düğme pillerde 9,5 TL, çinko-hava ve gümüş oksitli düğme pillerde 32 TL, lityum düğme pillerde 32 TL, lityum silindirik şarjlı ve primer pillerde 15 TL, otomotiv pillerinde 46 TL, lityum içeren araç bataryalarında 46 TL, diğer şarjlı pillerde 15 TL oldu.

Madeni yağlarda geri kazanım katılım payı tutarı kilogram başına 150 kuruş olurken, bitkisel yağlarda 32 kuruş olarak belirlendi.

ELEKTRONİK EŞYALAR

Televizyon, monitör ve diğer bilişim ve telekominükasyon elemanlarında geri kazanım katılım payı tutarı kilogram başına 60 kuruş, aydınlatma ekipmanlarında 32 kuruş, küçük ev aletlerinde 60 kuruş, beyaz eşyada 80 kuruş ile 95 kuruş oldu. İlaçta geri kazanım katılım payı tutarı kutu veya şişe başına 3,2 kuruş oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise karara ilişkin Twitter'daki hesabından paylaşım yaptı. Kurum, "Plastik poşet fiyatı değişmedi. Vatandaşlarımız için plastik poşet yine kuruş. Marketlerin devletimize ödeyeceği ve çevre projelerimizde kullandığımız plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş olarak belirlendi. Yani ne dediysek o" dedi.