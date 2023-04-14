Prim borcu olan EYT’liler, ihtiyaç kredilerine yöneliyor

Türkiye'nin uzun süredir konuştuğu konulardan biri olan emeklilikte yaşa takılanların (EYT) talepleri, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanunla karşılık buldu. EYT'de herhangi bir yaş şartı aranmayacağı belirtilirken, prim borcu olan emekli adayları ihtiyaç kredilerine yöneldi. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Hesapkurdu.com Bankacılık İş Geliştirme Müdürü Orhun Çağlar Atilla, “EYT düzenlemesinden yararlanabilecek SGK’lı kişilerin 5 bin ila 5 bin 975 güne kadar prim ödemesinin tamamlanmış olması şartı aranıyor. Emekli aylığına hak kazanan fakat maaş bağlanamayan kişiler, ihtiyaç kredisi çözümlerine yöneliyor” dedi

Türkiye'de milyonlarca kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, mart ayının başında TBMM Genel Kurulundaki tüm partilerin evet oyuyla kabul edildi. 3 Mart 2023 itibarıyla Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, prim gün sayısını ve çalışma sürelerini dolduranların, yaşlarına bakılmaksızın emekli olabileceği kesinleşmiş oldu. 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması beklenen düzenleme, sigortası 8 Eylül 1999’dan önce başlayan kişilere yaşa takılmadan emekli olabilme hakkı tanıdı.



EYT BAŞVURULARI E-DEVLET’TEN YAPILIYOR



İlk maaş ödemeleri nisan itibarıyla başlayan EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet Kapısı aracılığıyla Gelir, Aylık Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi sayfası üzerinden Yaşlılık Aylığı seçeneğini seçerek başvuru sürecini başlatabiliyor. SSK kapsamında aylık talep edeceklerin 4A, Bağkur kapsamındakilerin ise 4B seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Kullanıcılar sonraki adımlarda aylık ödemenin yapılmasını istedikleri banka ve şubeyi seçerek işlemlerini tamamlayabiliyor. EYT’den yararlanmak isteyen fakat askerlik veya doğum gibi sebeplerle prim gününü tamamlayamayan emekli adayları da askerlik borçlanması veya doğum borçlanması gibi yöntemlerle kalan prim gün süresini düşürebiliyor.



EMEKLİK İÇİN PRİM BORÇLARININ KAPATILMASI GEREKİYOR



Bankaların EYT prim borçlarını kapatmak için ihtiyaç kredisi paketleri oluşturduğunun altını çizen Orhun Çağlar Atilla, "Hesapkurdu.com olarak EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenleri, farklı bankalardan tek tek kredi teklifi alma külfetinden kurtarıyoruz. İhtiyaç kredisi karşılaştırma sayfamız üzerinden, kredi tutarını ve düşündükleri vadeyi giren kullanıcılar, uygun faiz oranlarıyla hesaplı EYT kredi tekliflerine ulaşabiliyor” diye konuştu.



“TÜKETİCİLERİN AKILLI FİNANSAL KARARLAR ALMALARINI SAĞLIYORUZ”



İnternetin ve yeni teknolojilerin olanaklarıyla pek çok bankanın ve sigorta şirketinin en uygun tekliflerine erişebildiklerini dile getiren Hesapkurdu.comBankacılık İş Geliştirme Müdürü Orhun Çağlar Atilla, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:



“Hesapkurdu.com kullanıcıları için kredi, kredi kartı, sigorta veya mevduat hesabı gibi banka ve sigorta ürünlerini araştırmak ve karşılaştırma yapmak için tek platform yetiyor. Yalnızca EYT ihtiyaç kredisi taleplerinde değil, konut, trafik, kasko, DASK, tamamlayıcı sağlık ve seyahat sigortası için de saniyeler içinde pek çok kuruluştan teklif alabiliyor. Bu sayede tüketicilerin akıllı finansal kararlar almalarını sağlıyoruz.”