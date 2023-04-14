Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin!
Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin!
0
Fatih Erbakan: Bunlar 6'lı masa, 7'li masa değil, 6'lı maşa, 7'li maşa
Fatih Erbakan: Bunlar 6'lı masa, 7'li masa değil, 6'lı maşa, 7'li maşa
0
Erdoğan: Meydanların dili bize 'yürüyün' diyor
Erdoğan: Meydanların dili bize 'yürüyün' diyor
0
Akşener: İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır
Akşener: İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır
0

Prim borcu olan EYT’liler, ihtiyaç kredilerine yöneliyor

Türkiye'nin uzun süredir konuştuğu konulardan biri olan emeklilikte yaşa takılanların (EYT) talepleri, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanunla karşılık buldu. EYT'de herhangi bir yaş şartı aranmayacağı belirtilirken, prim borcu olan emekli adayları ihtiyaç kredilerine yöneldi. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Hesapkurdu.com Bankacılık İş Geliştirme Müdürü Orhun Çağlar Atilla, “EYT düzenlemesinden yararlanabilecek SGK’lı kişilerin 5 bin ila 5 bin 975 güne kadar prim ödemesinin tamamlanmış olması şartı aranıyor. Emekli aylığına hak kazanan fakat maaş bağlanamayan kişiler, ihtiyaç kredisi çözümlerine yöneliyor” dedi

Prim borcu olan EYT’liler, ihtiyaç kredilerine yöneliyor
14 Nisan 2023 Cuma 10:50

Türkiye'de milyonlarca kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, mart ayının başında TBMM Genel Kurulundaki tüm partilerin evet oyuyla kabul edildi. 3 Mart 2023 itibarıyla Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, prim gün sayısını ve çalışma sürelerini dolduranların, yaşlarına bakılmaksızın emekli olabileceği kesinleşmiş oldu. 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması beklenen düzenleme, sigortası 8 Eylül 1999’dan önce başlayan kişilere yaşa takılmadan emekli olabilme hakkı tanıdı. 


EYT BAŞVURULARI E-DEVLET’TEN YAPILIYOR 


İlk maaş ödemeleri nisan itibarıyla başlayan EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet Kapısı aracılığıyla Gelir, Aylık Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi sayfası üzerinden Yaşlılık Aylığı seçeneğini seçerek başvuru sürecini başlatabiliyor. SSK kapsamında aylık talep edeceklerin 4A, Bağkur kapsamındakilerin ise 4B seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Kullanıcılar sonraki adımlarda aylık ödemenin yapılmasını istedikleri banka ve şubeyi seçerek işlemlerini tamamlayabiliyor. EYT’den yararlanmak isteyen fakat askerlik veya doğum gibi sebeplerle prim gününü tamamlayamayan emekli adayları da askerlik borçlanması veya doğum borçlanması gibi yöntemlerle kalan prim gün süresini düşürebiliyor. 


EMEKLİK İÇİN PRİM BORÇLARININ KAPATILMASI GEREKİYOR 


Bankaların EYT prim borçlarını kapatmak için ihtiyaç kredisi paketleri oluşturduğunun altını çizen Orhun Çağlar Atilla, "Hesapkurdu.com olarak EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenleri, farklı bankalardan tek tek kredi teklifi alma külfetinden kurtarıyoruz. İhtiyaç kredisi karşılaştırma sayfamız üzerinden, kredi tutarını ve düşündükleri vadeyi giren kullanıcılar, uygun faiz oranlarıyla hesaplı EYT kredi tekliflerine ulaşabiliyor” diye konuştu. 


“TÜKETİCİLERİN AKILLI FİNANSAL KARARLAR ALMALARINI SAĞLIYORUZ” 


İnternetin ve yeni teknolojilerin olanaklarıyla pek çok bankanın ve sigorta şirketinin en uygun tekliflerine erişebildiklerini dile getiren Hesapkurdu.comBankacılık İş Geliştirme Müdürü Orhun Çağlar Atilla, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:  


“Hesapkurdu.com kullanıcıları için kredi, kredi kartı, sigorta veya mevduat hesabı gibi banka ve sigorta ürünlerini araştırmak ve karşılaştırma yapmak için tek platform yetiyor. Yalnızca EYT ihtiyaç kredisi taleplerinde değil, konut, trafik, kasko, DASK, tamamlayıcı sağlık ve seyahat sigortası için de saniyeler içinde pek çok kuruluştan teklif alabiliyor. Bu sayede tüketicilerin akıllı finansal kararlar almalarını sağlıyoruz.”


Kaynak: DHA
Etiketler; #eyt #ihtiyaç kredileri #prim borcu
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Alsancak'ta kalbinden bıçaklanarak öldürülen Emirkan'ın katileri hala bulunamadı
Sonraki Haber
Prim borcu olan EYT’liler, ihtiyaç kredilerine yöneliyor
Bakan Kirişci Kahramanmaraş'ta depremzedelerle iftar yaptı
Bakan Kirişci Kahramanmaraş'ta depremzedelerle iftar yaptı
0
Bakan Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu:
Bakan Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu:
0
İhracatçılar rekabetçi kur rekabetçi enerji fiyatı istiyor
İhracatçılar rekabetçi kur rekabetçi enerji fiyatı istiyor
0
IMF: Finansal sistem, yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarıyla sınanıyor
IMF: Finansal sistem, yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarıyla sınanıyor
0
Fethiye'de FETEX Fuarı kapılarını açtı
Fethiye'de FETEX Fuarı kapılarını açtı
0
IMF, küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü
IMF, küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.