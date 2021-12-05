PÜİS Ege Bölge'de, İstişare Toplantısı gerçekleşti

PÜİS Ege Bölge Başkanlığı İstişare Toplantısı İzmir'de gerçekleşti. Yeni dönemde PÜİS'in belirlediği 23 sorunun çözüme kavuştuğu belirtilen toplantıda konuşan PÜİS Ege Bölge Başkanı Mert Aslan, teşkilat yapısındaki değişiklikle bundan sonra daha güçlü bir iletişim ağına sahip olacaklarını söyledi

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Ege Bölge Başkanlığı İstişare Toplantısı, İzmir'de yapıldı. Karaca Otel'de gerçekleştirilen toplantıya PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, PÜİS Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Gül, M. Erol Sözen, Coşkun Turcan, Mehmet Ali Çakırer, PÜİS Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Kaya ve Hakkı Mete, PÜİS Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Onur Yaman, PÜİS Yüksek İstişare Kurulu Baskanvekili Ahmet Büyükdoğan, PÜİS Genel Başkan Başdanışmanı Kemal Buluğ, PÜİS Ege Bölge Başkanı Mert Aslan ve Bölge Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri ile PÜİS Ege Bölgesi İl ve İlçe Başkanları katıldı.

"Daha güçlü iletişim"

Toplantının açılış konuşmasını yapan PÜİS Ege Bölge Başkanı Mert Aslan, PÜİS'te yeni dönemde, yeni nesil Sendikacılık anlayışının uygulandığını belirterek, "Teşkilat yapımızın değişimiyle aramıza yeni katılan il ve ilçe başkanlarımızın da desteğiyle artık çok daha güçlü bir iletişim ağına sahip olacağız" dedi.

"Maliyetler çok yükseldi"

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş ise yaptığı konuşmada, pandeminin getirdiği olumsuzlukların ardından, döviz fiyatlarında yaşanan aşırı artışlar nedeniyle ekonomik olarak çok zor günlerden geçtiklerini ifade ederek, "Maliyetlerimiz çok yükseldi. Ama kar marjımız aynı. Antalya'da yapılan Enerji Zirvesi'nde de söyledim, batıyoruz. Asgari ücrete yapılacak zam da maliyetimizi artıracak bir unsur. İşimizin ve sektörümüzün geleceği ve kurtuluşu için Sorumlu Müdür, TMGD, İş Güvenliği Uzmanı gibi üzerimizdeki yüklerin alınması ve karımızın enflasyon oranında artırılması gerekir" diye konuştu. Çok önemli bir diğer sorunun GSM devirlerinde yaşandığını söyleyen Okumuş, GSM'nin şirkete değil, yere verilmesi gerektiğini dile getirdi. Okumuş, konuşmasının devamında PÜİS'in çalışmaları sonucunda çözüme kavuşan sorunlar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

25 sorunun 23'ü çözüldü

Toplantıda söz alan PÜİS Genel Başkan Başdanışmanı Kemal Buluğ ise, geçtiğimiz dönemde PÜİS'in belirlediği 25 sorunun 23'ünü çözdüğünü belirterek, yeni dönemde PÜİS'in daha güçlü teşkilat yapısıyla sorunların üzerine daha kararlı bir şekilde gideceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçilirken, katılımcıların sendikanın çalışmaları ile ilgili sorularına cevap verildi.