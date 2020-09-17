Rapsodo'dan istihdamda büyük hedef!

Merkezi Singapur'da bulunan ve spor teknolojileri alanında faaliyet gösteren Rapsodo, Türkiye'deki Ar-Ge ofisini büyütüyor.

Dünyaya teknoloji ihraç eden Rapsodo, bu gelişmeye paralel olarak 2021 yılında İzmir Urla'daki Teknopark içerisinde bulunan Ar-Ge ofisinde yüzde 120 oranında istihdam artışı gerçekleştirmeyi hedefliyor

Merkezi Singapur'da bulunan ve spor teknolojileri alanında faaliyet gösteren Rapsodo, Türkiye'deki Ar-Ge ofisini büyütüyor. Dünyaya teknoloji ihraç eden Rapsodo bu gelişmeye paralel olarak 2021 yılında İzmir Urla'daki Teknopark içerisinde bulunan ofisinde, yüzde 120 oranında istihdam artışı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Rapsodo çok uluslu insan kaynağı profili ve yeni nesil yönetim anlayışı ile Amerika, Singapur, Japonya ve Türkiye'deki istikrarlı büyümesi sürdürüyor. Türkiye'nin Rapsodo için son derece önemli ve stratejik bir bölge olduğunu aktaran şirketin kurucusu ve CEO'su Batuhan Okur, gelecek yıl çalışan sayısını 100'e çıkaracaklarını belirtti. Okur, şirketin Amerika'daki büyüme hızına ayak uyduracak, teknolojik dehaya sahip Türk yazılımcılara "Gelin, Rapsodo sizin dünyaya açılan kariyer adımınız olsun" diyerek çağrıda bulunuyor.

Türk yazılımcıları dünyaya açacak

Türkiye'de ağırlıklı olarak yazılım mühendislerinden oluşan mobil, bulut teknolojileri ve bilgisayarlı görü (computer vision), derin öğrenme (deep learning) alanlarında farklı ekipleri bulunduğunu belirten Okur, şu bilgileri verdi:

"Türk girişimciler tarafından 2011 yılında Singapur'da kurulmuş olan Rapsodo özellikle golf, beyzbol ve basketbol sporlarına yönelik geliştirdiği yazılım ve bu yazılımların kullanıldığı spor teknolojisi ürünleriyle dünya çapında tanınıyor. Çok uluslu insan kaynağı profili ve yeni nesil yönetim anlayışı ile Rapsodo, dikkat çeken global bir şirket. Amerika, Singapur, Türkiye ve Japonya'da ofislerimiz var.Singapur ve Amerika yatırımından sonra,2018 yılının ortalarında Türkiye'de de faaliyete başladık. Şu anda İzmir Teknopark ofisimizde 45 kişiyiz."

Türkiye Ar-Ge merkezinden global çapta hizmet verdiklerini söyleyen Okur, geliştirdikleri teknolojilerin tamamını Amerika'ya ihraç ettiklerini, Rapsodo'nun Amerika MLM (mobil atış monitörü) pazarında hızlı büyüyen ve en çok satan marka olarak dikkatleri üzerine çektiğini aktardı.



