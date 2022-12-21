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Resmi Gazete'de yayımlandı! Eğlence vergisi sıfırlandı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Eğlence vergisi sıfırlandı!
21 Aralık 2022 Çarşamba 09:18

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile film gösterimleri, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi yüzde sıfır olarak belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; yerli film gösterimlerinden, yabancı film gösterimlerinden, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.

Karar, 2464 Belediye Gelirleri Kanunun 21'inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili ekli kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur kanunun 96'ncı maddesinin (c) fıkrası gereğince verildi. Karar, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle uygulanacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #eğlence vergisi #resmi gazete #haber
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