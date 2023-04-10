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Rus milyarder Abramoviç'in yatı "My Solaris" Marmaris'te

- Mega yata yaklaşık 15 milyon liralık akaryakıt ikmali yapıldı

Rus milyarder Abramoviç'in yatı
10 Nisan 2023 Pazartesi 13:59

MUĞLA (AA) - Rus iş insanı Roman Abramoviç'in "My Solaris" isimli yatı, Marmaris Limanı'na yanaştı.

Abramoviç'in yaz boyu Muğla kıyılarında bulunan Bermuda Adaları bayraklı yatı, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine bağlandı.

İki gün sonra limandan ayrılacağı belirtilen yata, İzmir Aliağa'dan tankerlerle getirilen 700 bin litre ÖTV ve KDV'li akaryakıt ikmali, denizden ikmal gemisiyle gerçekleştirildi. Yakıt ikmali için yaklaşık 15 milyon lira ödeneceği kaydedildi.

Helikopter iniş pisti ve yüzme havuzu da bulunan 139 metre boyunda, 26 metre genişliğindeki yat, limandaki vatandaşlar ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Etiketler; #Roman Abramoviç #My Solaris #Mega yat #marmaris
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