Rusya'nın kararı turizmciyi zora sokacak!

Rusya’da, koronavirüsle mücadele birimi Türkiye'ye yönelik uçuş yasağını ülkedeki salgınının ciddiyetini koruduğu gerekçesiyle 21 Haziran'a kadar uzatması turizmciyi kaygılandırıyor

FATİH ÖZKILINÇ- Rusya’da, koronavirüsle mücadele birimi Türkiye'ye yönelik uçuş yasağını ülkedeki salgınının ciddiyetini koruduğu gerekçesiyle 21 Haziran'a kadar uzattı. Rusya, 12 Nisan’ta Türkiye'ye uçuşları 1 Haziran’a kadar kısıtlama kararı almıştı. Rusya’nın uçuş yasağını uzatması Türkiye turizmini daha da zorlayacak. Bu yıl olduğu gibi geçen yıl da pandeminin gölgesinde geçen turizm sezonunda Türkiye'ye yaklaşık 2 milyon Rus turist gelmişti. 2019’da ise 7 milyonu aşan Rus turistle bir rekor kaydedilmişti. Koronavirüs salgını geçen yıl Türkiye'nin turizm gelirlerinde üçte iki oranında kayba neden olmuştu. Rusya’nın Türkiye’ye yönelik uçuş yasağını uzatmasının turizmde sıkıntı yaratacağını belirten sektör temsilcileri 21 Haziran’a kadar büyük sıkıntılar yaşayacaklarını dile getiriyor.

21 gün sıkıntı yaşanacak

Rus turistin Türkiye'ye gelmesinin yurtdışı uçuşlarına bağlı olduğunu ifade eden Çeşme Turistik Otelciler Birliği(ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, “Beklentimiz haziran ayının başında Rusya pazarının açılmasıydı. Tabii ki pazarın açılması da uçuşlara bağlı. Şu anda bu durum turizm için ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Özellikle Akdeniz’deki otellerimiz için. Kuzey Ege'yi çok derinden etkilemiyor ama Akdeniz dolmayınca bizim pasatandan onlarda pay alıyor. 21 Haziran önemli bir tarih. Muhakkak 21 Haziran’a kadar büyük sıkıntılar yaşayacağız ama önemli olan bir daha güncelleme yapılmaması. 21 Haziran kararı bekleniyordu. Zaten bu yönde bir takım spekülatif beklentiler vardı” dedi.

Turizmciyi uluslararası iletişim üzüyor

Uçuş yasağının sadece salgınla ilgili olmadığını da belirten Demir, “Bu olayın birazda Kovid-19’la ilgili olmadığını siyasi bir olay olduğunu düşünüyorum. Turizm için bu daha kötü. Koronavirüs salgını dünyanın global sorunu ama siyasi sorunu hızlı bir şekilde devletler arasında çözmek lazım. Rusya ile olan iletişim hassas. İletişimimizi hassasiyetle korumamız lazım. Devlet erkanı uluslararası iletişim kurarken iletişimlerini kendi politik seviyelerinde yapması lazım. Sektörlere zarar veren iletişimden kaçınılmalı. ABD, Avrupa ve Rusya'yla yaşanan olumsuzluklar turizm sektörü başta olmak üzere tüm sektörleri önemli ölçüde etkiliyor. Kovid bir şekilde geçer. Komşularla ilişkileri pozitifleştirmek gerekiyor. Yunanistan ile ilişkilerim çok hızlı aksiyon aldı ve bir anda Avrupa'da pozitif enerji yarattı. Yunanistan’la birlikte hareket etmemiz, aşıların tanınması bir anda Avrupalının bize daha olumlu bakmasına sebep oluyor. Biz her ne kadar bu ilişkiyi Yunanistan ile kurmuş olsak da aslında Avrupa ile kuruyoruz. Turizm için iletişim olmazsa olmaz. Hastalığı aşacağız ama iletişim düzeyimizi de ülkeler arasında samimi ve sempatik tutmamız lazım. Şu ana kadar turizmi üzen; Kovid’den çok komşularımızla olan iletişimimiz, sorunlarımız. Salgın daha bir yıllık bir olay. Devletin politikalarında da iyi geçinme yönünde kararlılık var. Ama bunu lafta değil gerçekten sahaya taşıyıp özellikle Türkiye’nin iletişim kurduğu ve pazarı olan ülkelerle iletişimimizi güçlendirmemiz lazım. Sorunumuz iletişim konusundaki problemlerimiz. Bu sorunun hızlı bir şekilde çözülmesi lazım” diye konuştu.

Sıfır vaka imajımız için çok önemli

Çeşme’nin yüzde 80 iç pazara hizmet verdiğini de belirten Yakup Demir, “Rezervasyonlarımızda geçen yılın bu dönemine göre oldukça iyi. Ağustos ayındaki 11 günlük kurban bayramını neredeyse tüm aya taşıyacağımız doluluğu elde etmek için mücadele ediyoruz. Çeşme’deki Kovid-19 vakalarının sıfırlanması da Çeşme’nin imajı açısından çok önemli. Çeşme, geçen yıldan bu yana Kovid kurallarına göre dizayn edilmiş bir yer. Vaka sayılarının sıfırlanması bizim için büyük bir gurur. Kovid bizi terk edinceye kadar bu sıfır vaka sayısını korumak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.