Rüzgar enerjisi, açıkları kapatıyor

Türkiye, Avrupa'da kurulu rüzgar gücünde 7'nci, rüzgardan elde edilen TWh'ye göre de dünyada ilk 10 arasında yer alıyor

94 farklı yatırımcının ülkemizdeki rüzgar enerjisine yatırım sağladığına ve inşa halinde 53 adet RES olduğuna dikkat çeken Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, %60-65 oranlarında yerliliğin sağlandığı rüzgar enerjisi sektörünün ülkenin cari açığını kapatmada kritik rol oynayabileceğini belirtiyor.

Türkiye'nin doğal kaynağı olan rüzgar enerjisi son 10 yılda atılan adımlarla büyük gelişmeler göstermeye devam ediyor. Avrupa ve dünya genelinde rüzgar enerjisi alanında önemli bir konuma kavuşan Türkiye'nin rüzgarı, elektrik ihtiyacının 8,52'sini karşılıyor. Yurtiçi ve yurtdışındaki rüzgar enerjisi santrallerine servis hizmetleri sunan Ülke Enerji'nin Genel Müdürü Ali Aydın, önemli bir yerlilik oranına sahip olunan ve yapılan yatırımlar ve teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte önemli bir ivme kazanan ülkenin rüzgar enerjisine desteklerin artırılarak devam etmesi gerektiğini aktarıyor.

Rüzgar Enerjisi Cari Açığı Kapatmada Kritik Rol Oynayabilir

Büyüme trendi içerisinde olan her ülke gibi Türkiye'de de enerjiye olan talep her geçen gün artıyor. Enerji talebini karşılayabilmek için de enerji ithalatı eş oranla büyüme gerçekleştiriyor ve karşılığında ülkeye yarattığı cari açık da büyüme gösteriyor. Avrupa ülkeleri arasında elektrik tüketim talebinde ciddi büyüme gerçekleştiren ülkeler arasında Türkiye'nin bulunduğuna dikkat çeken Ali Aydın, ülkenin enerji ve elektrik tüketim talebine karşılık verebilecek en doğal ve yenilenebilir enerjiler arasındaki en ucuz potansiyel kaynağın rüzgar enerjisi olduğunu belirtiyor. İthal enerjinin ülke ekonomisine yarattığı negatif etkileri de hatırlatan Aydın, yüzünü rüzgara dönebilen Türkiye'nin son 10 yılda elde ettiği başarılarla gelecekte de hem ekonomik alanda hem de istihdam konusunda ciddi başarılara ulaşabileceğinin altını çiziyor.

Rüzgar Enerjisinde %60'ların Üzerinde Yerlilik

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında rüzgar enerjisinin fosil yakıtlara oranla sağladığı ekonomik ve verimlilik katkıları ciddi farklar yaratıyor. Bu alanda son 10 yılda gerçekleştirilen adımlarla rüzgar enerjisinde büyük gelişme kat eden Türkiye'nin, rüzgar enerjisinde tam yerli ve milli stratejileri uygulayabildiğini aktaran Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, elektrik üretim alanlarında en yüksek oranlarda yerliliğin rüzgar enerjisi alanında olduğunun altını çiziyor. Rüzgar enerjisi alanında %60-65 oranlarında yerliliğin elde edildiğini ve bu oranlarında daha da artırılarak tamamıyla bize ait bir enerji üretiminin gerçekleşebileceğini belirten Aydın, enerjinin üretimi için gerçekleştirilen bakım ve onarımlar, kullanılan teknolojiler ve istihdam kaynağının yerli ve milli olması için Ülke Enerji olarak, rüzgar türbinlerinin bakımı ve onarımında hem teknolojik altyapı hem de çalışan istihdamı konusunda yerliliğe büyük önem verdiklerini belirtiyor.