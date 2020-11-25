Rüzgar enerjisi gençlere umut oldu

8 bin 300 Megavat kurulu gücü ile Avrupa’nın 7’inci büyük rüzgâr enerjisi kapasitesine sahip olan Türkiye, bu alanda iyi yetişmiş teknik işgücü istihdamında en şanslı olduğu ülkeler arasında yer alıyor. 2028 yılına kadar 33 milyar dolarlık sanayi üretimin yapılacağı rüzgâr enerjisi sektörü, bu yönüyle pandemi etkisini de en az hisseden sektörlerden biri.

Rüzgar enerjisi gençlere umut oldu
25 Kasım 2020 Çarşamba 12:35

Sektöre adım atmak isteyen her seviyedeki profesyonele online eğitim açığını kapatan ve Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı sertifikalandırma fırsatı sunan Windbaba, geleceğini rüzgâr enerjisinde arayan gençlerin buluşma noktası olmayı sürdürüyor.

Windbaba Stratejik Çözüm Ortağı ve Akredite Kobi Danışmanı Bülent Yüce, 2040 yılında rüzgâr enerjisinin küresel elektrik üretimindeki payının, bugünkü yüzde 4 seviyesinden yaklaşık dokuz kat artışla yüzde 34’e ulaşacağını belirterek, bu kapasite artışını sağlayacak yatırımların dünyanın her yerinde iyi yetişmiş ve nitelikli işgücünü talep edeceğini söyledi.
Türkiye’nin rüzgâr enerjisinde halen kapasitesinin yüzde 17’sini kullandığını hatırlatan Yüce, “Bu yüzde 17’lik kapasite, ülkemizin teorik olarak 48 bin Megavat görülen potansiyel kurulu gücün yüzde 17’si anlamına geliyor. Ancak dünyadaki tüm sektör oyuncularının üzerinde mutabık kaldığı gerçek, Türkiye’nin bu teorik kapasitenin en az iki katına sahip olduğu yönünde. Daha alacağımız çok yolumuz, istihdam edeceğimiz çok gencimiz var.” dedi.

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