Rüzgâr İzmir'de ama okulu Ankara'da!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 16 Mayıs 2018’de imzalanan protokol ile inşa edilmesi planlanan yenilenebilir enerji ve tabii kaynaklar liselerinin akıbeti belirsizliğini koruyor.

Dönemin bakanları Berat Albayrak ve İsmet Yılmaz’ın tören eşliğinde imzaladığı protokole göre; İstanbul, Hatay, Trabzon, Zonguldak, Kütahya, Artvin, Kahramanmaraş, Balıkesir ve Sivas’ta 16’şar derslikli inşa edilecek 10 okulun 3'ü Yenilenebilir Enerji Lisesi, 7’si ise Tabii Kaynaklar Lisesi olacaktı.

Yenilenebilir enerji sektörde yetişmiş ara işgücü sorununun had safhaya ulaştığına dikkat çeken Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) Başkanı Hüseyin Vatansever, üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen, kurulması planlanan 10 adet Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi’nin inşa edilmediğini söyledi.



Hüseyin Vatansever

12 bin liseden sadece biri

Türkiye’nin enerjide ithalata bağımlılığını ve kaynak çeşitliliğini sağlamada tek alternatifin yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları olduğunu hatırlatan Vatansever, “Ülkemiz ve geleceğimiz için böylesine kritik bir konuda gerek eğitim kurumu gerekse eğitimci eksikliğimiz çok fazla. 81 vilayetimizde yaklaşık 12 binin lisemiz var. Ancak bunlardan Yenilenebilir Enerjiye odaklanan sadece ve sadece bir meslek lisemiz bulunuyor. 2017 yılında açılan bu lisemiz Ankara Etimesgut’ta.” dedi.

Türkiye’nin Mayıs 2019 itibarıyla 7 bin 370 Megavat olan rüzgâr enerjisi kurulu gücü içinde İzmir’in payının 1405 Megavat ile ilk sırada geldiğine vurgu yapan Hüseyin Vatansever, şu değerlendirmeyi yaptı:

Her 5 RES'ten biri İzmir'de

“Türkiye’deki her beş rüzgâr santralinden biri İzmir’de. Keza Türkiye’de her iki rüzgâr santralinden biri İzmir, Aydın, Manisa ve Balıkesir’i kapsayan coğrafyada yer alıyor. Bu 4 kentteki kurulu güç 3434 Megavat. Kezâ Enerji Bakanlığımızın Rüzgâr Atlası’nda en verimli rüzgâr gücüne sahip iller arasında İzmir ilk sırada. Keza ülkemizde dünya devi üç kanat fabrikasına ev sahipliği yapan tek şehir. Doğal olarak bu fabrikalara üretim yapan çok sayıda yan sanayicimiz de İzmir ve çevresinde konuşlu. Hâl böyle iken Bakanlığımızın yenilenebilir enerji liseleri inşa edilecek iller arasında İzmir’in bulunmamasını anlamlandırmış değiliz. Bu liselerden en azından birini İzmir’de görmek hakkımız olsa gerek diye düşünüyoruz.”