Sağlıklı beslenmenin bedeli yüzde 17.9 arttı!

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı yıllık bazda yüzde 17.9 artışla, geçen yıl Mayıs ayındaki 2,394 liradan, bu yıl Mayıs'ta 2 bin 822 liraya yükseldi

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (Bisam) hesaplamalarına göre, bu harcama üzerinden, hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre yoksulluk sınırı da aynı dönemde yüzde 17.9 artışla 9 bin 762 liraya çıktı.

Bisam araştırması verilerine göre; yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 760 lira olarak belirlendi. Bu değer yetişkin bir kadın için 735 lira, 15-18 yaş bir genç için 802 lira, 4-6 yaş arası bir çocuk için 525 lira olarak hesaplandı.

Buna göre, Mayıs ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 94.08 lira, aylık 2 bin 822 liralık harcama yapması gerekiyordu. Sağlıklı beslenme için günlük harcama aile bireylerinden;

- yetişkin bir kadın için 24.51 lira,

- yetişkin bir erkek için 25.35 lira,

- 15-18 yaş arası bir genç için 26.73 lira,

- 4-6 yaş arası bir çocuk için 17.49 liraydı.

Günlük harcamalarda Mayıs'ta en yüksek maliyet grubunu 31.66 liralık harcamayla süt ve süt ürünleri oluşturdu. Mayıs'ta günlük olarak yapılması gereken en az harcama;

- et, tavuk ve balık grubu için 18.59 lira,

- sebze ve meyve için 17.26 lira,

- ekmek için 5.99 lira,

- katı yağ ve sıvı yağ için 6.72 lira,

- yumurta için 1.39 lira,

- şeker, bal, reçel ve pekmez için 4.33 liraydı.

Araştırma kapsamında, dört kişilik aile için aylık en az gıda harcaması, üç büyük ilden;

- İzmir'de 3 bin 43 lira,

- İstanbul 2 bin 982 lira,

- Ankara'da 2 bin 771 lira olarak belirlendi.

Bisam raporunda, Covid-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından Nakdi Ücret Desteği (Ücretsiz İzin Ödeneği) yapıldığı anımsatılarak ,"2021 yılı için günlük nakdi ücret desteği, günlük 47.70 liradır. Buna göre ücretsiz izine çıkartılan bir işçi aylık 1,431 liraya geçimini sağlamak durumundadır. Bu tutar açlık sınırının yaklaşık yarısıdır" denildi.