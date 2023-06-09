Sanayi üretimi nisan ayında azaldı

TÜİK, nisan ayında sanayi üretiminin yıllık yüzde 1,2, aylık yüzde 0,9 azaldığını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2023 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Nisanda sanayinin alt sektörleri; madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,3 azaldı.

Nisan’da sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı. Alt sektörler; madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 azalırken; elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı.