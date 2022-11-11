Sanayi üretimi yıllık bazda arttı, aylık bazda azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylülde sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 0,4 arttığı, aylık bazda yüzde 1,6 azaldığını açıkladı

TÜİK'ten Eylül 2022 sanayi üretimine ilişkin yapılan açıklamaya göre; sanayi üretimi yıllık yüzde 0,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 'madencilik ve taşocakçılığı' sektörü endeksi 2021'in Eylül ayına göre yüzde 16,5 azaldı, 'imalat sanayi' sektörü endeksi yüzde 1,7 arttı ve 'elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı' sektörü endeksi yüzde 2,4 azaldı.

Aylık değerlendirmede sanayi üretimi yüzde 1,6 azaldı. Alt sektörleri incelendiğinde, 'madencilik ve taşocakçılığı' sektörü endeksi ağustos ayına göre yüzde 2,6, 'imalat sanayi' sektörü endeksi yüzde 1,6 ve 'elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı' sektörü endeksi yüzde 1,7 azaldı.