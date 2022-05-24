Sanayici kazandı sıra asgari ücrette

EBSO, 2021 yılının 100 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı. Geçen yılın sanayicinin para kazandığı bir yıl olduğunu ifade eden EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, asgari ücretin ise yılın ikinci yarısında mutlaka güncellenmesi gerektiğini kaydetti

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) 2021 yılının 100 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı. İzmir’de bir otelde düzenlenen basın toplantısında EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, ülke ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirerek üretimden satışlar kriterine göre belirlenen 100 büyük firmayı açıkladı. İzmir’in 2021 yılı verilerine göre cari açık vermeyen bir şehir haline geldiğini kaydeden Yorgancılar, “İzmir 2021 yılında serbest bölgeleri ile birlikte 14,7 milyar dolar ihracat yapan buna karşın 9,5 milyar dolar karşılığında ithalatı olan, cari açık vermeyen bir şehir haline geldi. Yeni açılacak Bergama'daki serbest bölge ile birlikte bu rakamın daha ileriye doğru yol alacağından şüphem yok. Umarız bu örnek ileriki yıllarda diğer kentlere de yayılır" dedi.

Sanayicinin para kazandığı yıl oldu

Açıklanan 100 firmanın 84’ünün geçen yıl kar bildirdiğini de kaydeden Yorgancılar, “Kar bildiren firma sayısı 84, Ar-Ge yapan 53, yabancı sermayeli firma sayısı 28, zarar bildiren firma sayısı 16 olarak gerçekleşti. Üretimden satışların geçen yıla göre yüzde 110 artışla 244 milyar 182 milyona, bilanço karlarının yüzde 158 artışla 21,6 milyar liraya çıktığını görüyoruz. Geçen yıl sanayiciler açısından para kazandıkları bir yıl olarak değerlendirmek doğru olur. Bu dönemde firmaların ihracatları yüzde 40 artarken ithalatlarının yüzde 158 ise bağımlılığın en net göstergesi olarak görebiliriz” diye konuştu.

Dolar arttıkça maliyetler artıyor

Üretimdeki maliyet artışlarına da dikkat çeken Yorgancılar, “Sanayicinin en önemli maliyeti nedir diye baktığımızda ithalata dayalı bir dokumuz olduğu için 100 dolarlık üretimin 70 doları ithalata bağlı. Bu nedenle dolar artınca maliyet de artıyor. Kalan yüzde 30’luk bölümü de yurtiçinden temin ettiğiniz için yurtiçindeki sanayicinin de yüzde 70’i ithale bağlı olduğundan aslına baktığınızda 100 dolarlık bir rakamda 9 dolarlık yerli üretimin katkısı olduğunu görüyoruz. Bu da otomatik olarak fiyatların sürekli yükselmesine neden oluyor. Fiyatlar yükseldikçe enflasyon da maalesef yukarıya çıkıyor. Maliyet değişimlerinin en önemli kriterleri elektrik ve doğalgaz. Elektrik yüzde 70’e yakın arttı. Toplantı olacağı için 6-7 bankaya telefon açarak kredi faizlerini istedim. 26-27-28-29 oranlarında faiz oranları var. En düşüğü yüzde 26. Yani siz yüzde 26 ile borçlanacaksınız, bu krediyi geri ödeyeceksiniz, maliyetinizi de bir yandan karşılamaya çalışacaksınız. Bu koşullar kredi oranın yüksekliğine ürün değerinin artmasına da neden oluyor” ifadelerini kullandı.

TL’nin değeri korunmalı

TL'deki değer kaybına ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Yorgancılar, "Bizim paramızın değerini korumamız lazım. Paranın değeri azaldıkça satın alma oranı da buna aynı oranla düşüyor. Hükümetimiz kur korumalı uygulama çıkardı ancak bu yine hazine tarafından karşılanacağı için bu da bir çözüm değil. Burada bizim enflasyona endeksli TL'nin korunması ile ilgili bir çalışmanın yapılması gerektiğini biliyoruz” dedi.

Mutlaka güncellenmeli

Kamuoyu gündeminde yer alan, işçi sınıfının asgari ücretin yılın ikinci yarısında güncellenmesine yönelik talebine ilişkin ise EBSO Başkanı Yorgancılar net konuştu. Asgari ücretin alım gücünün düşmemesi gerektiğini belirten Yorgancılar, “İsanlar kazandığı parayla rahat olmalı benim anlayışım. Aç insan herşeyi yapar. İnsan mutlaka çalışmalı ve aldığı parayla da geçinebilmeli. Bugünkü ortamda gelir düzeyinde aileler mutlaka karı-koca çalışmak durumunda. Dünyada karı-koca çalışıyor. Birlikte yaşıyor ve birlikte borçlanıyorsanız tek başına erkeğin ya da kadının çalışması ile bizde değil dünyada yok. Revizeye gelince bizde asgari ücret değer tespit komisyonu var. Bende bu komitelerde Odalar Birliğini temsilen üç dönem bu çalışmalara girdim. Benim şahsi düşüncemi soruyorsanız mutlaka güncellenmeli” diye konuştu.



ÜRETİMDEN SATIŞLARA GÖRE İLK 10 BÜYÜK FİRMA



STAR RAFİNERİ AŞ.

TÜPRAŞ İZMİR RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PETKİM AŞ.

İZMİR DEMİR ÇELİK

ABALIOĞLU YAĞ SANAYİ

PHILSA PHILIP MORRIS

ABALIOĞLU LEZİTA

JTI TÜTÜN

KOCAER HADDECİLİK

ÖZKAN DEMİR ÇELİK