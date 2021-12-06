Sanayici önünü göremiyor

Son iki ayda sanayi doğalgazına gelen yüzde 68’lik zammın sanayiciyi zorladığını belirten İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade ederek öngörülebilirlik istediklerini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Küçük sanayi atölyelerinde, fırınlarda, demir-çelik, çimento, kimya sanayisinde, cam ve kiremit imalatında, tekstil sektörü gibi çeşitli alanlarda kullanılan doğalgaza son iki ayda yüzde 68 zam geldi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde aralık ayına ilişkin tarife tablosuna göre aralık ayı başında büyük sanayi ve ticari kuruluş abone grupları ve elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesine yüzde 20 oranında zam geldi. BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı ise değişmezken kasım ayında da sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yüzde 48 zam yapmıştı. Böylece 2 ayda gelen zam oranı toplamda yüzde 68’e ulaştı. Son iki ayda sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 50’nin üzerinde zam gelmesini değerlendiren İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği(İZSİAD) Başkanı Hasan Küçükkurt, döviz kurundaki artışla ve ardına gelen zamların sanayiciyi olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.

Döviz kuru sabitlenmeli

Sanayicinin hesap yapamadığını aktaran Küçükkurt, “Sanayiciler olarak tedarik zincirinde çok büyük aksamalar ve vadeler yaşıyoruz. Bir de bu gelen doğalgaz zamları sanayicinin durumunu her geçen gün güçleştiriyor. Rekabet edemez bir hale geliyoruz. Döviz kurundaki artışla tedarik zinciri zarar gördü. Sanayici bugün önünü göremiyor, öngörülebilirlik yok. Dolar 14 TL’mi olacak 15 TL’mi olacak bir belli olsa, kur sabit bir noktaya gelse biz de hesaplarımızı ona göre yapacağız. Ancak döviz kuru sürekli bir hareket içinde olduğunda biz hesap, kitap yapamıyoruz. Aldığımız hammaddenin fiyatı kura göre değişiyor. Gıda ürünlerinden, demir-çelik ürünlerine kadar kullandığımız hammadde ithalata bağlı. Bu nedenle döviz kuru belirli seviyede sabitlenmeli” dedi.

Sanayici sonuna kadar mücadele edecek

Sanayicilerin zor şartlarda sonuna kadar mücadele edeceğini ifade eden Hasan Küçükkurt, “Sanayicilerin büyük bir çoğunluğu işini bıraksa 7 sülalesini geçindirecek geliri olur. Ama sanayici olmak başka bir şey. Sanayici, bu ülkeye kendisini adamış, istihdam sağlayan, katma değer üreten, ülkesi için çalışan insan demek. Bu nedenle sanayicinin bu gibi durumlarda işimi bırakayım dövize, gayrimenkule yatırım yapayım gibi bir düşüncesi olamaz. Sanayiciler olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ancak bugün ekonomiyi yönetenler öngörülebilirliği sağlamalı” diye konuştu.