Sanayicilerden enerji kesintisi isyanı: Bu son olsun!

Geçtiğimiz günlerde organize sanayi bölgelerinde yaşanan 3 günlük enerji kesintilerinin bir daha tekrarlanmamasını isteyen sanayiciler, devletten yenilenebilir enerji yatırımları için destek istiyor.

FATİH ÖZKILINÇ- Covid-19 virüsünün son varyantı olan Omicron varyantına bağlı olarak vaka sayılarının son günlerde artması nedeniyle Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) ocak ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Salih Esen idaresinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıya enerji fiyatlarına gelen zamlar ve enerji kesintileri damga vururken sanayiciler, devletten yenilenebilir enerji yatırımları için teşvik istedi.

Enerji kesintileri telafisi zor kayıplara neden oluyor

Toplantının başında son dönemde enerji fiyatlarına gelen zamlar ve organize sanayi bölgelerinde yaşanan enerji kesintileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Meclis Başkanı Salih Esen, dünyada ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya olunduğunu vurguladı. Esen, “Teknik ya da bilinmeyen sebeplerden dolayı önce doğal gaz sonra da elektrik kesintisiyle yüzleştik. Bu soğukta vatandaşlarımızın elektriği ve doğal gazı kesilemeyeceği için sanayicilerin doğal gaz ve elektriği kesildi. İlgili bakanlıklarımızın mümkün olduğunca az kesintiye gitmeye gayret ettiklerini bilmekteyiz. Ancak üretimdeki kesinti zincirleme tüm süreçlerde telafisi zor kayıplara sebep oluyor. Bir daha tekrarlamasını asla istemeyeceğimiz böyle bir durum karşısında alternatif planlamalar mutlaka önceden yapılmalıdır. Çünkü bu tür arızaları yaşanmasının her zaman muhtemel olduğu küresel ölçekte bir enerji dar boğazı yaşanıyor. Üretim artışı ve soğuk hava da tüketimi arttırarak enerjide dar boğaza neden oluyor” dedi.

Sanayicinin finansman koşulları yenilebilir enerji yatırımlarını engelliyor

Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin hızlanması gerektiğini kaydeden Esen, “Enerji kesintilerinin sebep olacağı kayıpları dikkate alarak devletin ve sanayicilerin ayrı ayrı GES ve RES başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi hızlandırmamız ve enerjiyi verimli kullanma yollarını seçmemiz ve bu konuyu ciddiye almamız gerekiyor. Birçok iş yerlerimizin çatıları GES yatırımları için mümkün görülüyor. Ancak içinde bulunmuş olduğumuz finansman koşulları adım atmamızı engelliyor. İlgili bakanlıkların GES yatırımlarını özendirecek bir takım tedbirleri alması suretiyle Allah’ın bize vermiş olduğu hazineyi daha değerli hale getirme imkânını daha yakın sürede bulabiliriz” diye konuştu.

Enerji krizi Covid krizinin yerini aldı

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların çok ciddi bir risk unsuru olarak görüldüğünü söyledi. Covid krizinin yerini enerji krizinin aldığını belirten Yorgancılar, “Enerji fiyatlarına gelen zamlarla maliyetlerimizin artışına ‘dur’ diyebilme imkânına sahip değiliz. Biz maliyetlerin endişesini taşırken, geçen hafta yeni bir şok ile karşı karşıya kaldık. Doğal gaz çevrim santrallerinin doğal gaz bulamamasından kaynaklı elektrik üretiminde bir kesinti oldu. Bu kesintide organize sanayi bölgelerimiz büyük bir görev üstlenerek istemeyerek de olsa elektriklerimiz 3 gün süreyle tamamen kapatıldı, 3 gün üretim yapılmadı” şeklinde konuştu.

Enerji kesintilerin yetkililer tarafından İran’da doğal gaz dağıtım hatlarında yaşanan bir arızadan kaynaklandığının ifade edildiğini aktaran Yorgancılar, “Yarın Rusya ile ya da Azerbaycan’la benzer bir sıkıntıyı yaşarsak sanayicinin üretimi ne olacak?” diye sordu. 2009 yılından bu yana yaşanabilecek enerji krizlerine dikkat çektiğini ifade eden Yorgancılar, “Yenilebilir enerji kaynaklarına yatırımlar desteklenmeli, doğal gaza bağımlılığımız ortadan kaldırılmalı. Sanayimiz büyüyor, gelişiyor ama enerji yatırımlarımız sanayimizin büyümesine paralel olarak artmıyor. İnşallah, bu yaşadığımız son kesinti olur. Yine kesintilerle karşı karşıya kalmayız. Kendi enerjimizi kendimizin ürettiği, enerji noktasında dışa bağımlı kalmayan bir ülke olmak en büyük hayalim” ifadelerini kullandı.

Sanayici yenilenebilir enerji teşviki bekliyor

Meclis Üyesi Kenan Lider de yaşanan enerji kesintilerine dikkat çekerek “Günümüzün en önemli konusu Covid-19’dan sonra enerji dar boğazı. Doğal gazın kesilmesiyle sanayi bölgelerimizde ne yazık ki üretim durdu. Yıllardır gündemde olmasına rağmen devlet yenilenebilir enerji kaynaklarına bir teşvik çıkarmamıştır. Firmalarımızın GES ve RES yatırımlarına devlet teşviklerinin hızla verilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.