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Sanayicilerden vergi dilimi ve EYT'ye özel tazminat desteği çağrısı

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, çalışanların vergi dilimlerinin yeniden belirlenmesini ve iş dünyasının EYT kapsamında özel tazminat desteği beklediğini söyledi.

Sanayicilerden vergi dilimi ve EYT'ye özel tazminat desteği çağrısı
26 Aralık 2022 Pazartesi 18:56

Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) Meclisi aralık ayı olağan toplantısı İzmir Ticaret Odası(İZTO) Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Gribal enfeksiyon geçirdiği belirtilen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın katılmadığı toplantıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, çalışanların yüksek enflasyon ortamının yarattığı gelir kaybı ile karşı karşıya kaldığını belirterek mutlaka vergi dilimlerinin asgari ücret artışı ölçüsünde yeniden belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Sanayici tazminat desteği istiyor
İş dünyasının EYT kapsamında özel tazminat desteği beklediğini ifade eden Ürün, “Ocak ayı itibari ile EYT de devreye girecek. Bu farkındalıkla, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında başlangıçta 200 milyar TL kefalet imkânı karşılığında sağlanan yaklaşık 250 milyar TL’lik finansman KOBİ’lerimiz başta olmak üzere tüm işletmelere uygulanacaktır. Detayları henüz açıklanmayan bu destek önemli olmakla birlikte bir kez daha EYT kapsamında özel tazminat desteği talebimizi de hatırlatmak isterim” dedi.

Bir süre daha mümkün değil
Sanayicilerin kalıcı uzun vadeli çözümler istediğini kaydeden Ürün, “Hazine ve Maliye Bakanımız  Nureddin Nebati’ninöncelikli konumuz olan enflasyona ilişkin ‘Önümüzdeki aylarda çok daha belirgin şekilde düşecek’ açıklaması son derece önemlidir.  Çünkü, ÜFE’de 3 haneli, TÜFE’de 2 haneli enflasyonla ve yüksek kurla bizler istediğimiz kadar çok üretelim, ihracat yapalım yüksek maliyet ve düşük kardan kurtulmamız bir süre daha mümkün görünmemektedir. Bu da hem faaliyetlerimize hem de istihdama olumsuz etki anlamına gelmektedir” diye konuştu.

“Türkiye’nin olmaması üzücü”
ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs tarafından yapılan beklenti değişimini de paylaşan Ürün, “Banka 2011 yılında yapmış olduğu çalışmada, Türkiye’nin 2050 yılında dünyanın en büyük 13’üncü ekonomisi olacağını öngörmüştü. Aradan geçen 11 yılın sonunda bu öngörüsünü değiştirerek; 2050 yılında ve 2075 yıl tahminlerinde Türkiye’yi ilk 15 büyük ekonomi arasından çıkarıyor. Buna sadece bir tahmin gözüyle bakıp geçebilirsiniz. Veya 2011 yılında yüzde 11 büyüyen, reformlara öncelik veren, 11 bini aşan kişi başı milli gelire sahip gelecek vaat eden bir ülke için bugün neden bu öngörüden geri adım atıldı diye de zihin jimnastiği yapabilirsiniz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yıldönümüne sayılı günler kala Türkiye Dünya Bankası’na göre 20’nci IMF’ye göre 21’inci büyük ekonomi olarak ne yazık ki hedeflerinin çok uzağında bulunmaktadır.  Tabloda bir başka önemli nokta da; ABD’nin korkusunun gerçekleşerek Çin’in ilk sırada yer alması ile listeye Mısır’ın, S.Arabistan’ın ve Nijerya’nın dahil olmuş olmasıdır. Böyle bir listede Türkiye’nin olmama ihtimali dahi üzücü. O nedenle, bugünden atılan her adım geleceğe yön verecektir” ifadelerini kullandı.

Mecliste sansür tartışması
İki aydır meclis gündeminde tutulan seçim sonrası toplanan meclis oturumunda Meclis Üyesi Remzi Peköz’ün ifadelerinin meclis tutanaklara eksik olarak geçirilmesi tartışmalara neden oldu. Bazı meclis üyeleri, mecliste yapılan konuşmaların deşifresinin düzeltilerek tutanaklara geçirilmesini talep ederken bazı meclis üyeleri ise bu talebin sansüre neden olacağını belirterek meclis konuşmalarının doğrudan deşifresinin tutanaklara geçirilmesini istedi. Yapılan oylama neticesinde mecliste yapılan konuşmaların deşifresinin doğrudan tutanaklara geçirilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis toplantısında ayrıca EBSO’nun 2023 yılı bütçesi 98 milyon 500 bin TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. 

HABER: FATİH ÖZKILINÇ

Etiketler; #ebso #eyt #sanayici #enflasyon #ege bölgesi sanayi odası
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