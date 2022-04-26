Sanayiciyi zor günler bekliyor

EBSO Başkan Vekili İbrahim Gökçüoğlu, masa başı alınan kararlarla sanayiciyi zor günlerin beklediğini ve uygulanan politikalarla uluslararası arenada başarılı olunmasının mümkün olmadığını vurguladı.

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) nisan ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkan Vekili Hakkı Attaroğlu idaresinde İZQ İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi. Meclis toplantısında konuşan EBSO Başkan Vekili İbrahim Gökçüoğlu, enflasyon, işsizlik, mesleki eğitim ve çıkarılan yasal düzenlemelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak sanayiciyi zorlayan düzenlemelerin sıkıntılarını artırdığını kaydetti.

Sanayici işlem yapamaz hale geldi

Türk Lirası’na bir türlü güven kazandırılamadığını belirten Gökçüoğlu, “Vatandaşın TL’den kaçmasını önlemek için güçlü önlemler alınmalı. Yapısal önlemleri almadan bu güveni artıramayız ve dolayısıyla ekonomik istikrarı sağlayamayız. Enflasyon maalesef kendi haline bırakılmış gibi ve hiçbir şekilde durdurulamıyor. Bu nedenle sanayici hiç işlem yapamaz hale doğru geldi. ÜFE ve TÜFE arasındaki makas da her ay açılıyor. Açıklanan rakamlar, gerçek yaşama uygun değil” dedi.

Günü kurtarıyoruz

Artan maliyetleri fiyatlara yansıtamadıklarını ifade eden Gökçüoğlu, “40 yılı aşkın bir süredir enflasyona sahip bir ülke olarak Merkez Bankası ve Para Politikaları Kurulu’na çok önemli görevler düşüyor. Fakat uygulanan bu politikalarla uluslararası arenada sanayicimizin başarılı olması mümkün değil. Üretimi sürdürülebilir kılmak çok güç ve bu artışların devamı gelecek. Ülkemiz enerjisini yarınları değil günü kurtarmaya odaklanmıştır. Masa başı alınan kararlarla hepimizi zor günlerin beklediği anlaşılmakta” şeklinde konuştu.

Hepimizin canı acıyor

Turizm ve ihracat gelirlerinin yüzde 40’ının Merkez Bankası’na satılması zorunluluğu ve yapılacak ödemelerin TL cinsinden olması kararına karşın kamu idarelerinin bunlardan muaf tutulmasını da eleştiren Gökçüoğlu, “Anayasal eşitlik anlamında kamu idaresi de döviz ödemelerini TL cinsinden yapmalı. Zira kamu idaresinin ödemesi, bizim gibi özel sektörden çok daha fazla. Biz sanayici olarak sırtımıza yüklenen bu yükü ne kadar, nereye kadar çekebiliriz bilemiyorum. Hepimizin canı acıyor. Üretim ve istihdamı hedefliyorsak ihracatçının musluğunu kesmemelisiniz. Yoksa ihracatçı, ihracat yapamaz noktaya gelir. Üretim zor; ürün bulmak zor ve tedarik zinciri kırıldı. Bir de üstüne bizleri zorlayan düzenlemeler yapılması sıkıntımızı artırıyor” diye konuştu.