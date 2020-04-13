Sapro, ihtiyacı karşılamaya hazır

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini hissettirmeye devam ediyor. Bu dönemde en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin başında ise kişisel hijyen ürünleri geliyor.

Kısa sürede, antibakteriyel ıslak havludan cep mendiline dek milyonlarca üretim gerçekleştiren Sapro'nun hedefinde piyasanın ihtiyaçlarına yanıt vererek virüsle mücadelede etkin bir rol oynamak var. Ürün dağılımında İç Anadolu Bölgesi yüzde 27 ile liste başında yer alırken, Marmara Bölgesi (%19), Akdeniz Bölgesi (%17) ve Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi de %17'yla listede öne çıktı.

Ürünlerini 60'dan fazla ülkeye ihraç eden ve Türkiye'nin en fazla Ar-Ge yatırımı yapan 300 firmasından biri olan Sapro, içinde bulunduğumuz bu zor dönemde tüm üretim kapasitesini devreye soktu. İç piyasanın artan ihtiyacını karşılamak için harekete geçen Sapro, Türkiye'nin her noktasına başta antibakteriyel ıslak havlu ve cep mendilleri olmak üzere bu dönemde ihtiyaç duyulan hijyen ürünlerini ulaştırmayı sürdürüyor.

Koronavirüs salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam ederken, kişisel hijyen ürünlerine olan ihtiyaç da her geçen gün artıyor. Bebek ve kişisel bakım, ev temizliği, araç bakım, hasta bakım, evcil hayvan bakımı, endüstriyel kullanım alanları için ıslak mendil ve özel dezenfekte edici mendillerin üretimini sürdüren Sapro, kısa sürede ürettiği milyonlarca ürünü Türkiye'nin her noktasına sevk etmeye devam ediyor.

Mart ayı bölgelere göre ürün dağılım yüzdeleri

İç Anadolu

27%

Marmara

19%

Akdeniz

17%

Güneydoğu ve Doğu Anadolu

17%

Ege

15%

Karadeniz

5%

Sapro, virüsle mücadelede önemli bir rol oynayacak

Üretimlerini gerçekleştirdikleri ıslak ve antibakteriyel mendillerin bugün gelinen noktada virüsle mücadelede önemli bir rol oynadığının altını çizen Sapro Kurucu Ortağı Ceyhun Zincirkıran; "Sağlık Bakanlığı'mızın koronavirüs salgını ortaya çıktığından beri tüm tedbirleri alarak halkımıza ihtiyaç duyulan tüm desteği sağladığına olan inancımız tam. Biz de böylesine zor bir dönemde üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bu kapsamda tüm üretim kapasitemizi kullanarak 1 ay gibi kısa bir sürede oldukça geniş bir yelpazede yer alan milyonlarca ürünün piyasaya sürülmesini sağladık. Tüm ülkemizi etkileyen bu süreçte bizlere de önemli görevler düşüyor, bu kapsamda hem halkımızın hem de çalışanlarımızın sağlığını koruyacak faaliyetlerimize devam edeceğiz" diyor.

Islak mendil üretiminde Avrupa Birliği kozmetik üretimi standartlarını uyguladıklarını belirten Zincirkıran, "Laboratuvarlarımızda 100'den fazla parametre,ISO 17025 standardına uygun şekilde analiz ediliyor. Özellikle salgınla birlikte hijyen endişesinin arttığı şu günlerde pratik kullanıma sahip geniş seçeneklerimizle halkımızın yardımına koşuyoruz" dedi.

Islak mendil üretimi alanında %40'lık pazar payı ile Türkiye'de sektöre liderlik ettiklerini açıklayan Ceyhun Zincirkıran, "30 yıldır altı kıtaya gerçekleştirdiğimiz ihracatla ıslak mendil ihracatında birinci sırada yer alıyor, yaklaşık 1.000 farklı markaya üretim yapıyoruz. 2019 yılında 2018'e göre %12 büyüme gerçekleştirdik. 2020 hedeflerimiz arasında; ihracatta ilk 200'ün, ISO 500'de ise ilk 400'ün içinde yer almak var" şeklinde sözlerini sürdürdü.