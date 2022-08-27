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Şarap, bira, rakıya zam!

Şarap, bira, rakıya zam!
27 Ağustos 2022 Cumartesi 07:53

Şarap, bira ve rakıya yine zam göründü. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, iki ürüne de 2 Eylül'den itibaren zam geleceğini duyurdu

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Mey Diego grubunda yer alan rakı ve şaraplara 2 Eylül itibarıyla zam geleceğini açıkladı.

Bira çeşitlerine de eylül ayının ilk haftasında zam geleceğini bildiren Aybaş, beklenen zam oranını yüzde 15-20 olarak duyurdu.

Tekel bayilere gelen uyarı mesajını Twitter hesabından paylaşan Aybaş, şu ifadelere yer verdi:

"Zam Mey Diego grubu Bayilere zam geçişi mesajı atıyor.Muhtemelen Bira çeşitlerinde de Eylül’ün ilk haftası zam geçişi olacak Beklenen Zam oranı % 15/20 aralığı umarım gelmez"

Etiketler; #alkol zam #şarap zam #bira #zam #rakı zam
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