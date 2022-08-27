Şarap, bira, rakıya zam!

Şarap, bira ve rakıya yine zam göründü. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, iki ürüne de 2 Eylül'den itibaren zam geleceğini duyurdu
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Mey Diego grubunda yer alan rakı ve şaraplara 2 Eylül itibarıyla zam geleceğini açıkladı.
Bira çeşitlerine de eylül ayının ilk haftasında zam geleceğini bildiren Aybaş, beklenen zam oranını yüzde 15-20 olarak duyurdu.
Tekel bayilere gelen uyarı mesajını Twitter hesabından paylaşan Aybaş, şu ifadelere yer verdi:
"Zam Mey Diego grubu Bayilere zam geçişi mesajı atıyor.Muhtemelen Bira çeşitlerinde de Eylül’ün ilk haftası zam geçişi olacak Beklenen Zam oranı % 15/20 aralığı umarım gelmez"