GÜLBEN ERGEN O DAVAYI KAZANDI
GÜLBEN ERGEN O DAVAYI KAZANDI
0
PELE HAYATINI KAYBETTİ
PELE HAYATINI KAYBETTİ
0
HAYVANSEVERLER ONA SAHİP ÇIKTI VE...
HAYVANSEVERLER ONA SAHİP ÇIKTI VE...
0
ABD'DE FELAKET! DONARAK ÖLDÜ!
ABD'DE FELAKET! DONARAK ÖLDÜ!
0

Şaşırtan açıklama! Sanayide elektriğe indirim geldi!

Şaşırtan açıklama! Sanayide elektriğe indirim geldi!
30 Aralık 2022 Cuma 11:38

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, sanayide elektriğe yüzde 16 indirim yapıldığını duyurdu. Yılmaz "Mesken elektriğinde zam olmayacak." ifadelerini kullandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2023 yılının ilk 3 ayında geçerli olacak elektrik fiyatlarını belirledi. Buna göre sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrikte yüzde 16 indirim yapıldı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Kurulumuzun aldığı bir başka kararla da serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4 bin 800 Türk lirası/megavatsaatten 4 bin 200 Türk lirası/megavatsaate düşürdük" dedi. Yılmaz, mesken abonelerine ise elektrik zammı yapılmayacağını duyurdu.

Etiketler; #elektrik #indirim #haber
Önceki Haber
Aracınıza özel kaplama
Sonraki Haber
Merakla beklenen rakam açıklandı! İşçinin günlük yemek parası 110 lira!
Merakla beklenen rakam açıklandı! İşçinin günlük yemek parası 110 lira!
Merakla beklenen rakam açıklandı! İşçinin günlük yemek parası 110 lira!
0
Yılbaşı sofrası kurmak en az 400 TL!
Yılbaşı sofrası kurmak en az 400 TL!
0
Araç sahipleri dikkat! 31 aralık günü benzine zam geliyor!
Araç sahipleri dikkat! 31 aralık günü benzine zam geliyor!
0
İZTO Başkanı Özgener: Enflasyon iki ayda 30 puan düşebilir
İZTO Başkanı Özgener: Enflasyon iki ayda 30 puan düşebilir
0
Tarımda orta-uzun vadeli planlama şart
Tarımda orta-uzun vadeli planlama şart
0
Poşet fiyatında düğüm çözüldü: Marketler 38,5 kuruş, vatandaş 25 kuruş ödeyecek!
Poşet fiyatında düğüm çözüldü: Marketler 38,5 kuruş, vatandaş 25 kuruş ödeyecek!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.