Şaşırtan açıklama! Sanayide elektriğe indirim geldi!

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, sanayide elektriğe yüzde 16 indirim yapıldığını duyurdu. Yılmaz "Mesken elektriğinde zam olmayacak." ifadelerini kullandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2023 yılının ilk 3 ayında geçerli olacak elektrik fiyatlarını belirledi. Buna göre sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrikte yüzde 16 indirim yapıldı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Kurulumuzun aldığı bir başka kararla da serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4 bin 800 Türk lirası/megavatsaatten 4 bin 200 Türk lirası/megavatsaate düşürdük" dedi. Yılmaz, mesken abonelerine ise elektrik zammı yapılmayacağını duyurdu.