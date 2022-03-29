Şeker karaborsaya düştü, tatlıya zam kapıda!

Hammadde tedarikinde sıkıntı yaşayan tatlı imalatçıları karaborsaya düşen şekerin çuval fiyatının 850 TL’ye dayanması üzerine Ramazan ayında şekerle ilgili ürünlere yüzde 30 zammın kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

FATİH ÖZKILINÇ- Ramazan ayına sayılı günler kala tatlı imalatçıları hammadde tedarikinde sıkıntı yaşıyor. Yaşanan toz şeker krizi nedeniyle toz şeker bulmakta zorlanan imalatçılar marketlerden paket paket şeker toplamak zorunda kalırken toz şekerin çuval fiyatı 850 TL'ye dayandı. Şekerin çuval fiyatının gerilememesi halinde ise Ramazan ayında tatlı fiyatlarına yüzde 30 zam yapılacağı öngörülüyor.

“Şeker karaborsaya düştü”

Ramazan ayına girerken tatlı üreticilerinin şeker sıkıntısı yaşadığını aktaran İzmir Şekerciler, Pastacılar ve Yufkacılar Esnaf Odası Başkanı İhsan Esen, “Piyasada şeker yok. Türk Şeker Fabrikaları maalesef iç piyasaya şeker vermiyor. Üretilen şekerin bir kısmı lisanslı kesme şeker üretim fabrikalarına veriliyor. Diğer kısmını da ihraç ediliyor. İç piyasaya şeker verilmediği için krize neden oluyor. İç piyasada şeker olan talep fazla olduğu için yeterli miktarda şeker bulunamıyor. Özel şeker fabrikaları bu durumda zam yaparak fiyatları yükseltiyor. İmalatçı ve üreticiye Türk Şeker Fabrikaları şeker vermediğinde diğer şeker fabrikaları da marketlere veriyor. Normalde 50 kilogramlık bir çuval şekerin fabrika çıkış fiyatı 290 TL ama dışarıda şu anda 800 TL’ye satılıyor. Şeker vermedikleri için şeker karaborsaya düştü. Diğer özel şeker fabrikalarının 50 kilogramlık bir çuval şeker fiyatı 390 TL. Özel şeker fabrikaları da marketlere verdiği için marketler şekeri parça parça satıyor. Biz tatlı imalatçıları olarak bir markete gitsek parça parça 50 kilogram şekeri 500-550 TL civarında alabiliyoruz. Ama aynı şekeri toptancıdan almaya kalksak “800 TL” diyorlar. Arada 300 TL fark var. Üretici, imalatçı şeker bulamıyor. Bu durumda biz marketlere mahkûm olduk. Birçok imalatçı marketlerden şeker topluyor. Marketlerden de toplu olarak şeker alınamıyor” dedi.

“Ciddi bir şeker krizinin içindeyiz”

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan şeker arzıyla ilgili yapılan açıklamayı da hatırlatan Esen, “Yapılan açıklamada şeker arzında bir sıkıntı olmadığı ifade edildi ancak şeker vermiyorlar. Böyle acayip bir durum var. Şeker fiyatları gerileyecek denildi ancak bir gerileme yok. Ramazan ayı denilince akla pide ve tatlı gelir. Biz şu anda çok mağduruz 350 TL’ye aldığımız bir çuval şeker bir anda 800-850 TL’yi gördü. Biz bu yükselişi daha maliyetlerimize yansıtmadık. Şeker fiyatları düşecek diye bekliyoruz. Ama düşmüyor, sıkıntı devam ediyor. Durumun bu şekilde devam ederse Ramazan ayında şekerle ilgili her şeye yüzde 30 zam yapmak zorunda kalacağız. Bu durumda vatandaşa negatif olarak yansıyacak. Bu durumda birinci sınıf tatlıların kilogram fiyatı 200 TL’den, ikinci ve üçüncü sınıf tatlıların da kilogram fiyatının 10 TL’den aşağı olması lazım. Bu tablo vatandaşa çok ağır bir yük getirecek. Çok ciddi bir şeker krizinin içindeyiz defalarca ilgili kurumlara bildirdik ama maalesef devletimiz ‘böyle bir sıkıntı yok’ diyor. Kamuya ait şeker fabrikasına bir tır şeker siparişi versek ‘yok’ diyor. ‘100 çuval şeker alacağız’ diyoruz. ‘Yok’ deniliyor. Piyasada şeker yok” ifadelerini kullandı.

Ramazan sıkıntılı geçecek

Hammadde tedarikinde sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken İzmir Ticaret Odası(İZTO) Pasta ve Şekerleme Grubu Meclis Üyesi Levent Çetin ise Ramazan ayının sıkıntılı geçeceğini söyledi.