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Şekere yüzde 31 zam geldi!

Şekere yüzde 31 zam geldi!
31 Mart 2022 Perşembe 10:38

Türkşeker, şekerin kilogram fiyatının 5,96 TL'den 7,80 TL'ye yükseltildiği duyurdu. Böylece Türkşeker tarafından satılan şekerin fiyatına yüzde 31 zam yapılmış oldu.

Türkşeker, şeker fiyatına yüzde 31 zam yaptı. Daha önce kilogramı KDV dahil 5,96 TL’den satılan şekerin fiyatını 7,80 TL oldu.

Türkşeker’den yapılan açıklamada imalatçılara yeniden şeker arzına başlandığını da duyuruldu.

Türkşeker’den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Raf Fiyat Garanti (RFG) Sistemi kapsamında vatandaşlarımızın uygun fiyatla paketli kristal toz ve küp şekere ulaşmasını sağlayan Türkşeker, artan maliyetleri dikkate alarak şeker fiyatında güncelleme yapmıştır.

Bu kapsamda şekerin kilogram fiyatı, 31.03.2022 tarihi itibari ile KDV dahil 7,80 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca imalatçı firmalarımıza destek olmak için kapasite raporu, fiili kullanım durumu gibi kriterler dikkate alınarak imalatçılarımıza yeniden şeker arzına başlanmıştır. Bu çerçevede 50 kilogramlık şekerin çuval fiyatı ise KDV dahil 550 TL olarak güncellenmiştir.”

Etiketler; #türkşeker #şeker fiyatı #şeker zam
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