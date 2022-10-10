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Şekere yüzde 8 zam geldi!

Şekere yüzde 8 zam geldi!
10 Ekim 2022 Pazartesi 12:07

Türkşeker, şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptı. Böylece Türkşeker'in 50 kilogramlık şeker çuval fiyatı 750 TL'den 810 TL seviyesine çıktı. Zam kararı kurumun resmi internet sitesinde yayınlanmadı.


Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptı.

BloombergHT'den İrfan Donat'ın haberine göre, zamla birlikte Türkşeker'in 50 kilogramlık şeker çuval fiyatı 750 TL'den yüzde 8 zamla 810 TL seviyesine çıktı. Türkşeker'in kilogram başına 15 TL'den verdiği şekerin fiyatı 16.20 TL'ye yükseldi. Söz konusu fiyatlara KDV dahil değil.

Türkşeker'in zam kararı kurumun resmi internet sitesinde yayınlanmadı.

Türkşeker'in dağıtım yerlerine gönderdiği bilgilendirme notunda, "2022-2023 pazarlama yılı şeker satışlarımız 10.10.2022 tarihinde başlayacak olup, ERP sisteminde tanımlanan fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda imalatçılara, kapasite raporu veya resmi kurumlardan alınan evraklarla satış yapılmaya devam edilecektir" denildi.

Hatırlanacağı üzere Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO), Eylül ayına ilişkin Küresel Gıda Fiyat Endeksinin alt başlıklarından Şeker Fiyat Endeksinde gerileme trendi göze çarpıyor. FAO Şeker Fiyat Endeksi, çoğunlukla Brezilya'daki iyi üretim beklentileri, düşük etanol fiyatları ve kur hareketi etkileriyle bağlantılı olarak Eylül ayı boyunca yüzde 0,7 düşmüştü.

Etiketler; #şeker #zam #haber #türkşeker
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