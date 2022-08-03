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Sektör temsilcilerinden 150 bin konut açıklaması: Fiyatları etkilemez!

150 bin sosyal konut projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul ve İnşaat sektörü temsilcileri, söz konusu projenin konut fiyatlarını etkilemeyeceğini söyledi

Sektör temsilcilerinden 150 bin konut açıklaması: Fiyatları etkilemez!
03 Ağustos 2022 Çarşamba 09:55

FATİH ÖZKILINÇ- Gayrimenkul ve İnşaat sektörü temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası 81 ilde 150 bin sosyal konut projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sektör temsilcileri 150 bin sosyal konut inşa edilecek olmasının gayrimenkul ve inşaat sektörlerini hareketlendirmeyeceğini belirtti.

 

Fiyatlara olumlu bir etkisi olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 150 bin sosyal konut projesini değerlendiren İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, “Türkiye’de konut açığı 7 milyon. Bu 150 bin konutluk proje bir günde piyasayı etkileyecek bir olay değil. Arzı karşılayacak anlamı taşımıyor. 150 bin sosyal konutun yapılacak olması olumlu bir gelişme. Zaten TOKİ bu amaçla kuruldu. Bugün ülkede 7 milyon konut açığı var. Gayrimenkul sektörüne hemen neşter vuracak bir proje değil. Gayrimenkul fiyatlarına olumlu bir etkisi olmayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘1 milyon konut yapıyoruz’ deseydi sektöre olumlu bir etkisi olurdu. Halihazırda 150 bin konutluk proje olumlu bir gelişme ama sektörün sorununu çözmez” dedi.

Konut sektörü için bir anlam ifade etmiyor

İzmir Müteahhitler Derneği (İMDER) başkanı İslam Yıldırım ise “150 bin sosyal konut projesi piyasayı rahatlatıcı, konut sektörüyle ilgili bir destek değil. Tamamen sosyal yardım diye düşünebiliriz. Çünkü Türkiye’nin her yıl 800 bine yakın konut ihtiyacı var. Sosyal devlet ilkesi ve vatandaşlar açısından olumlu bir adım ama konut sektörü için bir anlam ifade ettiğini düşünmüyorum. İnşaat sektörünü hareketlendireceğini ve fiyatları geri çekeceğini düşünmüyorum” diye konuştu.

Maliyetler düşmeden konut arzı artmaz

İnşaat maliyetlerindeki artışlarda yavaşlama oluğunu da ifade eden Yıldırım, “Eylül ayından itibaren fiyat artışlarındaki durağanlaşmayı daha net gözlemleyeceğiz. Enflasyon düştüğü zaman fiyatlar düşmüyor. Fiyatlar yerinde kalırsa enflasyon düşer. Enflasyon düşünce fiyatlar girilemeyecek. 1 milyon TL’ye imal ettiğimiz bir konutun fiyatı enflasyon düşünce 800 bin TL’ye gerilemeyecek. Enflasyon düştüğünde fiyatlar aynı seviyede seyredecek. Şu anda Türkiye’de ciddi miktarda bir konut açığı var. Bu sektörde fiyatların yükselmesini istemiyorsak arzı artırmamız lazım. Başka çaresi yok. Maliyet düşmediği sürece de konut arzının artma ihtimali yok” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #sosyal konut #inşaat #konut inşa #konut sıkıntısı
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