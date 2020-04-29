Selçuk karpuzu yeniden ekildi

Uzun yıllar önce Efes Selçuk’un tarımsal zenginlikleri arasında yer alan, halk arasında Kara Karpuz olarak da bilinen Gelemer cinsi Efes Selçuk Karpuzu yeniden toprakla buluşuyor.

“Tüm Türkiye Eksin” diyerek Toprak Ana’nın çağrısını Türkiye’ye duyuran Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Tarlası’na Gelemer cinsi karpuz ekti. Uzun yıllar önce Efes Selçuk’un tarımsal zenginlikleri arasında yer alan, halk arasında Kara Karpuz olarak da bilinen Gelemer cinsi Efes Selçuk Karpuzu yeniden toprakla buluşuyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda “ Tüm Türkiye Eksin” çağrısının detaylarını paylaşarak, Efes Tarlası’na domates eken Başkan Sengel, Efes Selçuk Karpuzu olarak bilinen Gelemer Cinsi Kara Karpuzu kentin tarımsal zenginlikleri arasına katmak için harekete geçti. Adı Efes Selçukla anılan karpuzun Efes Tarlası’nda yeniden hayat bulma sürecinin nasıl başladığını anlatan Başkan Sengel; “ 1970- 1980 tarihleri arasında Selçuk Karpuzu olarak bilinen halk arasında Kara Karpuz denilen esasen adı Gelemer Karpuzu olan bir karpuz çeşidinin çekirdeğini bulduk. Yıllar sonra bu karpuzun çekirdeğini ilk defa toprakla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz.

Yerli tohumlar

Bundan sonraki süreçte de Efes Selçuk’a özgü karpuz çeşitlerinin araştırılması ve üretimine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bu bağlamda Efes Selçuk’ta karpuz yetiştiriciliğinde kullanılmış olan Gelemer ve Washington çeşidi yerli tohumlar var. Bu iki yerli tohumdan Washington çeşidine göre daha eski bir çeşit olan Gelemer tohumlarının bulunmasının neredeyse olanaksız olması sebebiyle önceliğimiz Gelemer çeşidi olup hâlihazırda tohumları daha kolay bulunan Washington çeşidi karpuzları yetiştirmek için de gerekli çalışmaları yapacağız” dedi. Efes Selçuk topraklarında karpuz yetiştiriciliğinin geçmiş yıllardan bu yana evrilerek yerini başka meyvelere bıraktığını söyleyen Başkan Sengel; “ Efes Selçuk karpuzunu bu topraklarda tekrar canlandırmak gibi bir hedefimiz var. Ne mutlu bize ki; biz o karpuzun atalık tohumunu bulduk. Tekrar o atalık tohumu toprakla buluşturmanın şerefine nail olduk. Bu bereketli toprakların her bir yerinden fışkıran bir cevher var. Bunlardan bir tanesi de Efes Selçuk Karpuzu. Efes Selçuk karpuzu bu topraklarda yeniden filizleniyor ve geri dönüyor. Umarım yeni üretimimizin sonunda çıkan bu tohumlar yeni filizlere de sebep olur” dedi.



