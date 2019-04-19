Serbest gezen tavuk yumurtası daha sağlıklı değil

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Yönetim Kurulu Üyesi Derya Pala, 'organik', 'kafes' ve 'gezen tavuk' yumurtası ayrımlarının yanıltıcı olabileceğine dikkat çekerek, "Çocuklarını hafta sonu doğaya çıkarmak yerine AVM'lere götürenler, onların gezen tavuk yumurtası sayesinde daha sağlıklı besleneceğini düşünüyor. Bu ciddi bir ironi. Yumurtanın besin değerinde herhangi bir farklılık bulunmaz" dedi.

Tüketicinin sağlıklı beslenme ve organik ürünlere olan merakının kötüye kullanıldığını öne süren YUM-BİR Yönetim Kurulu Üyesi Derya Pala, organik yemlerle beslenen, kafeste yetişen ya da gezen olarak adlandırılan tavuklardan alınan yumurtaların birbirinden hiçbir farkı bulunmadığını söyleyerek, satın alırken üzerinde yazan işletme kodu ve üretim tarihine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Pala, "Gezen tavuk yumurtası, kümeste ve kafeste olmayan tavuğa aittir. Nedense insanlar kendilerinin refah şartlarını tavuğun da refah şartları olarak düşünüyorlar ve doğada olan tavuğun yumurtasının daha sağlıklı olduğunu sanıyorlar. Bu yüzden böyle bir pazarlama anlayışı ciddi prim yaptı. En can sıkıcısı da hem tüketici açısından kandırılmak hem de bizler açısından haksız rekabete uğramak" dedi.

Yumurtanın içeriği aynı

Kafeste üretilen yumurtaların da yanlış numaralandırılarak gezen tavuk yumurtası gibi satılabildiğini savunan Pala, şunları söyledi:

"Protein değeri açısından ne organiğin ne gezen tavuk yumurtasının ne de kafeste yetişen tavuğun yumurtasının birbirinden hiçbir farkı yok. Besleyici değeri, proteini tamamen tavuğun yumurtayı yapmasıyla ilgili birşey. En iyi yemi yiyen tavuk 24-25 saatte, kuru ekmeği yiyen tavuk ise 4-5 günde bir yumurtlar. Ama yumurtasının içeriğindeki vitamin, protein, enerji ve aminoasit değişmez. Dolayısıyla tüketici organik yumurta almak için 3 kat fazla para veriyorsa neye para verdiğinden emin olmalı. Tavuğun refah koşullarıyla insanın refah koşullarını karıştırmamak lazım. Çocuklarını haftasonu doğaya çıkarmak yerine AVM'lere götürenler, onların gezen tavuk yumurtası sayesinde daha sağlıklı besleneceğini düşünüyor. Bu ciddi bir ironidir. Yumurtanın besin değerinde herhangi bir farklılık bulunmaz."

Tuzla suyla kontrol

Yapay yumurta olmadığını dile getiren Pala, tüm tavukların son derece doğal ve sağlıklı yemlerle beslendiğini belirterek, "Tavukları beslediğimiz mısır, soya, ayçiçeği ve vitamin içeriğinde hiçbir değişiklik yok. Organik yumurtaları aldığımız tavuklar da organik soyayla beslenmiş oluyor" dedi. Yumurta gibi önemli bir protein kaynağını daha fazla tüketmek için en ucuz ve en tazesine ulaşmaya çalışmanın önemli olduğunu anlatan Derya Pala, yumurta alırken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili şöyle konuştu:

"Yumurtanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenen kontrollü işletmelerden alındığına emin olunması gerekir. Yumurta üzerinde işletme kodu ve yetiştirme modelinin kodunun olması lazım. Yetiştirme modeli en başta TR'nin önünde yazılı bulunan ve 0'dan 3'e kadar değişen bir numaradır. 0 organik yumurta, 1 serbest dolaşan tavuk yumurtası. 2 kümestedir ama kafeste değildir. 3 de hem kümeste hem kafeste üretilmiştir. Tüketici bunu gördüğü anda işletmenin Bakanlık tarafından denetlendiğini ve yediği yumurtanın sağlıklı olduğunu anlayabilir. Üzerinde numara yoksa bu bir soru işaretidir. Paketin üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazar. Eve geldiğimizde yumurtanın tazeliğinden emin olmak istiyorsak tuzlu suya koyabiliriz. Eğer yumurta dibine çöküyorsa ya da yatay duruyorsa tazedir. Yüzeye çıkıyorsa hava boşluğu artmıştır ve bayatlamaya başlamıştır. Tamamen yukarıdaysa bayattır. Kırdığınızda sarısı dağılıyorsa üretiminden 28 gün geçmiştir."