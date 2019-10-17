Sibel Uğur, en etkin 50 İK üst yöneticisi listesinde

Türkiye'ye 15 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım yapan ve 5.000'den fazla kişiye istihdam sağlayan SOCAR Türkiye'nin İnsan Kaynakları Başkanı Sibel Uğur, Fortune Türkiye ve DataExpert işbirliğinde gerçekleştirilen 'En Etkin 50 CHRO' listesinde yer aldı. Uğur, 15 Ekim'de düzenlenen CHRO Summit sonrası yapılan törenle ödülünü aldı.

Sibel Uğur, en etkin 50 İK üst yöneticisi listesinde
17 Ekim 2019 Perşembe 16:29

Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarının ciro, kârlılık, hissedar yapısı, sektör çeşitliliği ve çalışan sayısı yönlerinden analiz edilerek oluşturulan CHRO listesinde İK yöneticileri, kapsamlı bir araştırma metodolojisi ile değerlendiriliyor. Alanında uzman akademisyenlerin ve sektörden uzmanların yer aldığı danışma kurulunun incelemesi sonrasında isimler belirleniyor.

Bundan önce de çok sayıda ödül alan Uğur, ödülü tüm ekibi adına aldığını vurguladı, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Şirketlerin kurumsal performansının arttırılabilmesi ve sürdürülebilir kılınması için organizasyonel gelişimin devamlılığını sağlamak, kalite ve verimliliği artırmak ve çalışan motivasyonunu yüksek tutmak esastır. Bu noktada şirketlerde İK fonksiyonunun önemi her geçen gün daha da artıyor. SOCAR Türkiye'de çalışanlarımıza 'önce sen' mottosu ile yaklaşarak onların ihtiyaç ve taleplerini dinliyor, çözümler üretiyoruz. Verimli bir yetenek yönetimi sistemiyle çalışanlarımızın yetenekleri doğrultusunda gelişimlerine önem veriyoruz. SOCAR Türkiye ve grup şirketlerimizde kurumsal ve etik değerlerimiz çerçevesinde, iletişim ortamının verimli ve motivasyon artırıcı bir iklimde olmasını benimseyip teşvik ediyoruz."

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