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Sigara ve alkol kullananlara kötü haber! ÖTV'ye yüzde 47 zam!

Sigara ve alkol kullananlara kötü haber! ÖTV'ye yüzde 47 zam!
03 Ocak 2022 Pazartesi 14:33

Son dakika: Son dönemde üst üste zam gelen sigara ve alkolde ÖTV artışına gidildi. Buna göre, sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi'nde yüzde 47 artış oldu.

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, sigara ve alkol grubundan alınan özel tüketim vergisindeki artış oranı da belli oldu.

Yıllık üretici enflasyonu rakamlarına göre, hükümet, sigara ve alkol grubundan alınan özel tüketim vergisine (ÖTV) yüzde 47,4 oranında zam yaptı.

İçki ve sigaranın maktu ÖTV tutarları her 6 ayda bir Yİ-ÜFE oranında artırılıyor. İktidar geçen temmuz ayında oluşan yüzde 22.04’lük zammı enflasyonla mücadele gerekçesiyle uygulamamıştı.

Etiketler; #sigara zam #alkol zam #ötv zam
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