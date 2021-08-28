Sigorta sektörünün acil ihtiyacı: Nitelikli personel

Son dönemde yaşanan deprem, sel, yangın gibi doğal afetler sigortaya olan talebi artırdı. Sigorta sektörü temsilcileri ise gelişmekte olan sektörün nitelikli personel ihtiyacının karşılanması için gerekli adımların atılması gerektiğini belirtiyor

FATİH ÖZKILINÇ- Son bir yıldır yaşanan deprem, sel, yangın gibi afetler sigortaya olan talebi artırdı. Sigortaya talebin artmasıyla birlikte sektörün nitelikli personel ihtiyacının artığını dile getiren Ege Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı ve İzmir Ticaret Odası(İZTO) Meclis Üyesi Ersoy Kocamanoğlu, nitelik personel ihtiyacının karşılanabilmesi için meslek liselerinde pazarlama bölümünden bağımsız sigortacılık bölümü adı altında bir bölümün açılması gerektiğini söyledi.

Nitelikli personel bulmak güçleşiyor



Sigorta sektörünün gelişmekte olan bir sektör olduğunu vurgulayan Kocamanoğlu, "Sigortacılık sektörüne çok ciddi bir talep var. Bu talebin daha da genişlemesi için nitelikli insan gücüne ihtiyaç var. Pazarlama ve teknik personel ihtiyacı var. Ne kadar teknolojik bir yapı olsada mutlaka insan gücüne ihtiyaç duyan bir sektörüz. Sektörümüz için kalifiye, nitelikli personel bulmak güçleşiyor. Sektördeki nitelikli personel sıkıntısının başlıca nedeni; üniversitelerin mühendislik bölümlerinin kontenjan sayılarındaki artış, meslek liselerine olan talebin azalması ve eğitim politikasındaki eksikliklerden kaynaklanıyor. İyi bir sigorta çalışanın birçok teknik bilgiye sahip olması gerekiyor. Bu sorunun çözümü ise meslek liselerindeki ve meslek yüksek okullarındaki öğrencilerimizin müfredatlarındaki uygulama ve sektörle buluşmalarındaki eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. Bu düzenlemelerle gençlerimiz, öğrencilik hayatı devam ederken azda olsa nakit ihtiyacının karşılandığını ve iş garantisi olduğunu görecek ve bununla birlikte meslek liseleri ve meslek yüksekokullarına talebin artacağını düşünüyorum" dedi.

Acil ihtiyaç

Meslek liselerinde sigortacılık bölümünün pazarlama bölümü altında olup çok düşük puanlı öğrencilerin zorunlu bölümü haline geldiğini belirten Kocamanoğlu, "Liselerde temel bilgilerden çok uzak şekilde eğitim yapılmaktadır. Öncelikle meslek liselerinde sigortacılık bölümü adı altında bir bölüm açılmalı. Öğrencilerin sektörle buluşmalarını biz sektör temsilcilerinin destekleriyle sağlamalıyız. Sektörümüze gençlerimizin kazandırılması çok acil bir ihtiyaç haline gelmiştir" diye konuştu.

Genç mezunlara özel akademi

Nitelikli personel yetiştirmek için Ege Sigorta Acenteleri Derneği olarak da bir akademiyi faaliyete geçireceklerini aktaran Kocamanoğlu, "Projemiz kapsamında meslek yüksek okullarından sigortacılık bölümü mezunu gençlerimizin öncelikle ürün, risk yönetimi, hasar yönetimi, ekran ve satış yönetimi eğitimlerini uygulamalı olarak tamamlamasını sağlayacağız. Ardından gençlerimizi meslektaşlarımızın yanında çalışması ya da kendi işlerini kurmaları yönünde bir yönlendirme yapacağız" açıklamasında bulundu.