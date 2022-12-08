Sigorta ve kasko bedeli arttı! Vatandaş kara kara düşünüyor!

Son bir yılda yaklaşık sigorta ve kasko bedellerinde iki kat artış yaşandığını ifade eden İZTO Sigortacılık Meslek Komitesi Meclisi Üyesi Ersoy Kocamanoğlu, poliçe yenilemekte bütçelerin zorlandığını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Son yıllarda iğneden ipliğe kadar neredeyse her şeye zam geliyor. Zamlardan nasibini alan sigorta poliçelerindeki artışlarda vatandaşları kara kara düşündürüyor. Bazı vatandaşlar yükselen kasko fiyatları sebebiyle sigortalarını yenileyemezken bazı vatandaşlar ise yerine koyma bedelleri oldukça yükseldiği için bütçelerini zorlayarak da olsa poliçelerini yeniliyor. Son bir yılda yaklaşık sigorta ve kasko bedellerinde yaklaşık iki kat artış yaşandığını ifade eden İzmir Ticaret Odası(İZTO) Sigortacılık Meslek Komitesi Meclisi Üyesi Ersoy Kocamanoğlu, sigorta şirketlerinin vatandaşların sistemin dışında kalmaması için yeni tercihler sunmaya başladığını söyledi.

Yansıtmak zorunda kalındı

Maliyetlerdeki artışlar nedeniyle sigorta ve kasko bedellerinin yükseldiğini ifade eden Kocamanoğlu, “Rakamların yükselişinden dolayı kısmen bir imtina etme var. Ama bir kesim vatandaşlarda daha çok yerine koyamayacağını bildiği için sarılıyor. Konun özüne inildiğinde sigorta şirketlerinin bugünden yarına aldığı bir karar değil. Bir maliyet artışı söz konusu. Bu maliyet artışlarını sigorta şirketleri ister istemez yansıtmak zorunda kaldı. Kurun etkisiyle araç bedelleri çok yükseldi. Araç bedellerinin yanı sıra parça fiyatları da yükseldi. Asgari ücretin yükselmesiyle tamir, bakım ve onarım merkezlerinde işçilik maliyetleri yükseldi. Araçları sigorta şirketleri kendileri onarmıyor bir tedarik zincirine bağlı. Hizmet aldığımız yerler maliyetlerindeki artışı sigorta şirketlerine yansıtmaya başladı. Mesela bir parça boya işi yetkili servislerde 400-500 TL’ye yapılırken bugün bin 500, 2 bin TL’ye boyanıyor. Rakamların artışında bunlarda etkili oldu” dedi.

Sigorta şirketleri yeni tercihler sunuyor

Sigorta şirketlerinin de bu durumdan memnun olmadığını maliyet artışlarının bu noktaya getirdiğini kaydeden Kocamanoğlu, artışlardan kaynaklı kasko yaptırmaktan vazgeçen vatandaşları kazanmak için mücadele ettiklerini ifade etti. Kocamanoğlu, “Daha ekonomik kaskolar çıkmaya başladı. Vatandaşları bu sistemin içinde tutmak için daha ekonomik hale getirilmeye çalışılıyor. Sigorta şirketleri sistemde tutmak adına yeni tercihler sunuyor” ifadelerini kullandı.

Yerine koymak daha zor

Kocamanoğlu sözlerinin devamında ise “Sigortanın özünde bir gün öncesine getirme mantığı vardır. Eğer kendi imkânlarınızla bir gün öncesine getirebilecek imkanınız varsa… Bugün emtia bedelleri arttı, yerine koyma bedelleri eskiye göre çok daha yüksek. O yüzden bence vatandaşlarımız tasarruflarını sigorta poliçeleri üzerinden değil… Çünkü sigorta poliçeleri hem hayatlarının devamı açısından hem de sigortalı olmanın konforu açısından elzem bir durum. Vatandaşlarımız küçük bedellerle büyük risklerden kurtulabilirler” diye konuştu.

Bütçeler zorlanıyor

Sigorta ve kasko bedellerinin vatandaşların bütçesini zorladığını da ifade eden Kocamanoğlu, “Bütçelerin zorlandığının farkındayız, sonuçta bizlerde bir tüketiciyiz. Olası risklere karşı ödenecek sigorta primleri bugünkü yerine koyma bedellerine göre düşük” ifadelerini kullandı.