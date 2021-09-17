Şikayet arttı, Bakanlık sıfır araç fiyatlarıyla ilgili harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, sıfır kilometre araç satışında ÖTV matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler için müfettiş görevlendirdi

Ticaret Bakanlığı, sıfır km araç satışında ÖTV matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler için harekete geçti. ÖTV'de matrah değişikliğine rağmen sıfır km araç fiyatlarının düşmemesine neden olan haksız ticari uygulamaların tespiti amacıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı harekete geçti. Denetleme yapmak üzere müfettişler görevlendirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"12.08.2021 tarihli 4373 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla özel tüketim vergisi matrahlarında yapılan değişiklik ile sıfır km araçlarınfiyatlarının düşürülmesi amaçlanmıştır. Ancak sıfır km araçfiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemenin piyasafiyatlarına yansımadığına ilişkin olarak Bakanlığımıza 2.000'den fazla şikayet dilekçesi ulaşmıştır.

Söz konusu şikayet başvurularında, bayiler tarafından ÖTV düzenlemesikapsamındaki araçların fiyatlarında indirim uygulanmaktan imtina edildiği ve ayrıca stoklarındaki sıfır kilometre araçları çeşitligerekçelerle galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendi bünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları gibi iddialar yer almıştır. Yine bu şikayet başvurularında yukarıdaki haksız işlemleri yapan bayilerin stoklarında araç kalmadığını iddia ederek ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçları müşterilerine satmadıkları ifade edilmiştir.

Vatandaşlarımızdan gelen bu şikayet dilekçelerinin çözüme kavuşturulması ve Cumhurbaşkanı Kararıyla sıfır km araçlarınfiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemeyi etkisiz hale getirmeye çalışan haksız ticari uygulamaların tespiti ve bu konudaki cezai müeyyidelerin uygulanması maksadıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatlarıyla Ticaret Müfettişleri görevlendirilmiştir.

"DENETİMLER DEVAM ETMEKTE"

Müfettişlerce, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgilidiğer mevzuat kapsamında denetimlere ivedi bir şekilde başlanmıştır. Müfettişler bu kapsamda sıfır kilometre araçlara ilişkin üretici,distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini incelemektedir ve yürütülen bu denetimler hali hazırda devam etmektedir."