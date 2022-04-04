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Şimdi de LPG'ye zam geliyor!

Şimdi de LPG'ye zam geliyor!
04 Nisan 2022 Pazartesi 12:16

Benzin ve motorindeki zam yağmurundan sonra şimdi de LPG'ye zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren otogaz fiyatına 60 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Mart ayında benzin ve motorin fiyatlarında zam yağmuru yaşanırken, nisan ayı ile birlikte otogaz (LPG) da zamlanıyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, otogazın litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 60 kuruş zam gelecek.

Zamla birlikte otogazın litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 12,08 TL’ye, Ankara’da 11,96 TL’ye, İzmir’de 11,95 TL’ye yükselecek.

Otogazın litre fiyatına 2 Mart’ta da 61 kuruş zam gelmişti.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 19,00 TL'ye, Ankara'da 19,11 TL'ye, İzmir'de 19,12 TL'ye satılıyor. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da yaklaşık olarak 21,18 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 22,29 TL’ye satılıyor.

Etiketler; #lpg #lpg zammı #zam #benzin zam
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