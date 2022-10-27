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Şirketlere kur korumalı mevduat düzenlemesi! Vergi ödemeyecekler!

Şirketlere kur korumalı mevduat düzenlemesi! Vergi ödemeyecekler!
27 Ekim 2022 Perşembe 08:55

Kur Korumalı Mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı. Şirketler 30 Eylül tarihleri bilançolarında yer alan dövizi yıl sonuna kadar Kur Korumalı Mevduat sistemine dahil ederse vergi avantajı kullanacak. Bu işlemden kaynaklanan faiz, kar payı ve kur kazancı için vergi ödemeyecek.

Kurumların Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi kapsamında faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar için uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 30 Eylül bilançolarında yer alan yabancı paralar için de uygulanacak.

KVK geçici 14/4. maddedeki kur korumalı mevduat istisnasının şirketlerin 30 Eylül 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibariyle uygulanmasına yönelik 6297 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni düzenlemeye göre, bu istisna kurumların 30 Eylül itibarıyla bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanabilecek.

CUMHURBAŞKANI'NIN YETKİSİ VAR

İlgili yasa hükmü uyarınca, Cumhurbaşkanı'nın söz konusu istisnayı 30 Haziran ve/veya 30 Eylül tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkisi bulunuyor.

Etiketler; #kur korumalı mevduat #vergi #haber #ekonomi
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