SOCAR'a iki ödül birden

Finans dünyasının yakından takip ettiği International Finance Dergisi’nin Uluslararası Finans Ödülleri kapsamında verdiği ‘En İyi İşletme Sermayesi Yönetimi Ödülü’nü Petkim alırken, En İyi Kadın CFO Ödülü de SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi CFO’su Betül Sarıkaya’nın oldu

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye; dünyaca ünlü, saygın yayın kuruluşu International Finance Dergisi’nin her yıl açıkladığı Uluslararası Finans Ödülleri (International Finance Awards) kapsamında bu yıl iki farklı kategoride ödüle layık görüldü. İngiltere merkezli derginin, ‘En İyi İşletme Sermayesi Yönetimi Ödülü’nü (Best Working Capital Management) Türkiye’de Petkim alırken ‘En İyi Kadın CFO Ödülü’ (Best Woman CFO) de SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi CFO’su Betül Sarıkaya’ya verildi.

“BU ÖDÜLLERİN PANDEMİ GİBİ ZORLU BİR SÜREÇTE GELMESİ ÇOK DEĞERLİ”

Uluslararası arenada büyük prestije sahip olan International Finance Dergisi’nden iki ödül birden almanın gurur verici olduğunu söyleyen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Mali İşler Başkan Yardımcısı ve Petkim CFO’su Elchin Ibadov, “Bu ödüllerin, tüm dünyanın geçtiği zorlu pandemi sürecinde gelmesi de ayrıca çok değerli. Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi Petkim, bu süreçte, SOCAR Türkiye’nin bir diğer grup şirketi olan STAR Rafineri ile entegre çalışarak petrokimyasal hammadde ihtiyacını yüksek kalitede ve kesintisiz bir şekilde karşılama avantajına sahip oldu. Bu sayede Petkim, ciddi anlamda bir lojistik maliyetinden de tasarruf sağladı. Hayata geçirdiğimiz verimlilik ve dijitalleşme projelerinin yanı sıra, kur ve faiz riskleri ile finansal enstrümanların doğru yönetilmesi, faaliyet giderlerinin optimizasyonu ve etkin işletme sermayesi yönetiminin etkisiyle Petkim, oldukça başarılı finansal sonuçlara imza attı. 2020 yılında operasyonel kârlılığını bir önceki yıla göre yüzde 21 artırarak 1,9 milyar TL’ye çıkaran Petkim’in stok, alacak, nakit ve borç yönetimi konusunda sergilediği performansın Best Working Capital Management kategorisinde ödüllendirilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.

BEST WOMEN CFO ÖDÜLÜ SARIKAYA’NIN

International Finance Dergisi’nin Uluslararası Finans Ödülleri kapsamında ‘Best Women CFO’ kategorisinde verdiği ödüle ise SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi CFO’su Betül Sarıkaya layık görüldü. Haziran 2019’da Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji, Enervis ve Millenicom’u satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından Doğal Gaz İş Birimi çatısı altında toplanan şirketlerde devam eden entegrasyon süreci Şubat 2021 itibarıyla tamamlandı. Sarıkaya bu süreçte finans cephesinde başarılı performans gösteren isimlerden biri olarak öne çıktı.