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SOCAR MARINE, 2020 yılında da pazar lideri oldu

2013 yılından beri faaliyet gösteren SOCAR MARINE, 2020’de 650 bin tona ulaşan satış hacmiyle uluslararası denizcilik yakıtlarında yine sektör lideri oldu. SOCAR MARINE, uluslararası denizcilik yakıtlarının dörtte birinden fazlasını karşılıyor

SOCAR MARINE, 2020 yılında da pazar lideri oldu
11 Mart 2021 Perşembe 11:39

Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye’nin, yatırımlarına paralel olarak hızla büyüyen markası SOCAR MARINE, uluslararası denizcilik yakıtları alanında yine sektör lideri oldu. 2020 yılında uluslararası denizcilik yakıtlarında 650 bin tonluk satış hacmine ulaşan SOCAR MARINE’nin pazardaki payı da yüzde 26’ya ulaştı. 2013 yılından beri faaliyet gösteren SOCAR MARINE, Türk boğazlarından transit geçen ve Türkiye limanlarına yük operasyonları yaparak yurtdışına çıkış yapan gemilerin yakıt ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

ULUSLARARASI İKMALLERİMİZLE BÜYÜYORUZ

Sektörün en genç oyuncularından olan SOCAR MARINE’in  üstün ürün ve hizmet kalitesiyle uluslararası denizcilik yakıtı alanında liderliği yakaladığını  söyleyen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Ticaret Başkan Yardımcısı Agshin Salimov, “Hizmet anlayışımızın odak noktasında müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak yatıyor. Bugün Türkiye’nin Karadeniz, Marmara Denizi, Ege ve Akdeniz bölgelerinin tamamındaki fiziksel ikmallerimiz yanı sıra Cebelitarık’tan Singapur’a, Rotterdam’dan Güney Afrika’ya kadar tüm uluslararası limanlarda gerçekleştirdiğimiz ikmallerimiz ile SOCAR MARINE markasının uluslararası arenadaki varlığını her geçen gün daha yüksek seviyelere taşıyoruz” dedi.

SOCAR TÜRKİYE’NİN DEV YATIRIMLARI SİNERJİ SAĞLIYOR

Uluslararası pazarlarda ve Türkiye’de denizcilik ve enerji sektöründe her zaman kaliteli hizmet vermeyi hedefleyen SOCAR MARINE’e, liderliğe giden yolda SOCAR Türkiye’nin hayata geçirdiği dev projeler büyük sinerji sağladı. 2018 yılında devreye giren uluslararası çaptaki enerji projeleri TANAP ve STAR Rafineri’nin yanı sıra Petkim ve SOCAR Depolama’nın sahip olduğu limanlar ile SOCAR Terminal’deki gemilere hizmet veren ve dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden bir olan SOCAR, denizcilik alanında da Türkiye’nin en önemli şirketleri arasında yer alıyor. SOCAR MARINE, markasını güçlendirerek sadece Türkiye’nin değil, Akdeniz Çanağı’nın en büyüğü olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyor.

Etiketler; #socar
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