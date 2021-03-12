SOCAR’ın önceliği Türkiye

İhracatı azaltarak önceliği iç piyasaya verdiklerini belirten SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Anar Mammadov, “Bizim için her zaman öncelik yerli piyasa oldu ve olacak. Ekonomik olmasada ihracatımızı azaltarak yerli piyasaya odaklandık” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimimiz bünyesinde faaliyet gösteren Petkim, STAR Rafineri ve SOCAR Depolama şirketleri, 2020 yılı finansal sonuçlarını ve 2021 yılı hedeflerini açıkladı. Çevrimiçi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Anar Mammadov, 2020 yılında bilerek ihracatlarını azatlıklarını belirterek “Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamak için ihracatımızı ciddi şekilde azalttık. Yerli piyasaya öncelik verdik. Bu bizim politikamız olacak ve her zaman önceliğimiz yerli piyasa olacak” dedi.

Üretim rekoru kırdık

Kovid-19 sürecinde üretime ara vermediklerini ifade eden Mammadov, Aliağa’daki tesislerde tam kapasite üretimine devam ettiklerini söyledi. Star'ın ve Petkim'in Türkiye ekonomisi için önemli olduğunu dile getiren Mammadov, “Petkim ve Star ürünlerine iç piyasada çok büyük ihtiyaç olduğu için biz kesinlikle üretim azaltılmasına gitmedik. Petkim Star rafinerisinde bu yıl bir üretim rekoru kırdık. Star’ın üretime başlayalı daha 2 yıl oldu. Buna rağmen 10 buçuk milyon ton ham petrol ürettik. Petkim’de de yine aynı şekilde büyük bir başarıya imza attık. Ürünlerimize ihtiyaç çok büyük. Özellikle bu pandemi döneminde bu ihtiyaç daha da arttı. Bizim ürettiğimiz bazı ürünler medikal malzemelere ham madde olarak kullanılıyor. Yerli üreticiler bu ürünlere hemen ulaşabilsin diye biz de çok çalıştık. Petkim’in Türkiye’de 6 binden fazla müşterisi var” şeklinde konuştu.

“Bilerek şampiyonluğu kaybettik”

İç piyasanın ihtiyacını karşılamak için ihracatı azatlıklarını ifade eden Mammadov, “Sorumluluk alarak 2020’de ihracatımızı azalttık. Petkim, geleneksel bir hale gelerek Ege’de her sene ihracat şampiyonu oluyordu. Ancak biz bunu bu yıl bilerek kaybettik. Çünkü Türkiye’nin iç piyasada ürünlerimize çok ihtiyacı vardı. Türkiye’nin bu ihtiyaçlarını karşılamak için ihracatımızı dediğim gibi ciddi şekilde azalttık. Yerli piyasaya öncelik verdik. Bu bizim politikamız olacak ve her zaman önceliğimiz yerli piyasa olacak” diye konuştu.

İddialar doğru değil

Petkim'in piyasa fiyatlarını belirlediği şeklindeki iddialarla ilgili de açıklamalarda bulunan Mammadov, “Son günlerde basına çıkan bir takım açıklamalar var. ‘Petkim’in fiyatları çok yüksek, bu şekilde piyasayı belirliyor ve Petkim daha çok ihracat yapıyor’ diye. Bu iddiaların doğru olmadığını açıkça belirtmek istiyorum. Biz tam tersine ihracatı bu yıl azalttık. Fiyatlarımız yüksek mi? Bizim fiyatlarımız kesinlikle yüksek değil. Yüksek fiyat piyasa fiyatının üzerinde olan fiyattır. Baktığınızda bizim fiyatlarımız piyasa fiyatlarından yüksek değil. Dünyada Petrokimya ham maddesine, Petrokimya ürünlerine fiyatlar son zamanlarda çok yükseldi. Evet, bu bir gerçek. Ama bu kesinlikle bizim kontrolümüz dışında gerçekleşen bir durum. Bunun birkaç nedeni var. Pandemi döneminde Petrokimya hammadde üreten tesislerin bir kısmı çok büyük zararlar yaşadı. Bu nedenle de bu firmalar üretimlerini azalttı. Neticede piyasada bir arz eksikliği de oluştu. Dolayısıyla fiyatlar bütün dünyada çok yükseldi. Biz bu gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Bizim Petro kimya fiyatlarımız Avrupa fiyatlarının altında seyrediyor. Buradan yola çıkarak bir kez daha ifade etmek isterim ki bu iddialar kesinlikle doğru değil. Petkim olarak yerli üreticiyiz, bizim için her zaman öncelik yerli piyasa oldu ve olacak. Bizim için çok ekonomik olmasa da ihracatlarımızı azaltarak yerli piyasaya odaklandık” şeklinde konuştu.