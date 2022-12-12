Son dakika! İşsizlik rakamları açıklandı, bu kez artışta!

Son dakika! İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre İşsizlik oranı ekim ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak 10,2 oldu. İşsiz sayısı 3 milyon 534 bin kişi olarak açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, ekimde bir önceki aya kıyasla 57 bin kişi artarak 3 milyon 534 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 10,2 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,8 puanlık artışla yüzde 21,9 oldu.

Ayrıca, geçmiş döneme ilişkin bazı verilerde revizyona gidildi.