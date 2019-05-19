Sosyal medya tatil tercihlerini % 70 etkiliyor

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB)'nin yayınladığı "Dijital Dönüşüm Lansman" verilerine göre 2020 yılından itibaren yapay zekânın yaratacağı iş hacminin artacağına ve her geçen yıl bu rakamın daha da büyüyeceğine dikkat çeken TÜRSAB, sosyal medyanın etkisinin daha da artacağını öngörüyor.

B1 Turizm Teknolojileri Müdürü Bahadır Çakar, misafirlerin yüzde 70 kalacağı otele sosyal medya deneyimi ile karar verdiğini ve sosyal medyayı daha profesyonel kullanan otellerin yarışa önde başlayacağını belirtti. Çakar, "Tüm müşteriler daha popüler bir ortamda yer bildirimi yapıp, fotoğraf paylaşmak istiyor" dedi.

Tatilden fotoğraf

Sosyal medya kullanıcılarının yüzde72'si tatilleri devam ederken bulundukları otelden fotoğraflar yüklediğinin altını çizen Bahadır Çakar, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya Seyahat Endüstrisi ve Küresel Eğilimler Raporu isimli araştırmadan elde edilen verilere göre; tatilcilerin, yüzde 46'sı tatil yaptıkları yeri belirtiyor. Yüzde 70'i tatildeyken Facebook durum güncellemesi yapıyor. Yüzde 46'sının otel, yüzde 40'ının aktiviteler ve yine yüzde 40'ının restoranlar hakkında yorumlarını sosyal medyadan paylaştığı ve yüzde 76'sının tatil fotoğraflarını herhangi bir sosyal ağda paylaştığını gözlemliyoruz."

Seyahat teknolojileri ve yönetim danışmanlığı şirketi B1'in çatısında bulunan Hotel Marketing Digital ile otel markalarının sosyal medya yönetimi üstlendiklerini söyleyen Bahadır Çakar, otellerin sosyal medya konusunda profesyonel çalışma yapmaları gerektiğini söyledi. Çakar, "Otellerin sosyal medya konusunda ciddi bir farkındalığa ihtiyacı var. Sektörde sosyal medya ile iletişim sürecini yönetmeye stratejik seviyede önem vermelidir. Çünkü bu bir gelecek yatırımı değil, otellerin gelirlerini arttırmaları için doğrudan bir nedendir. Şirketimiz tarafından geliştirilen çözümler, sosyal medyadaki deneyimlerden ve verilerden faydalanarak doğru müşteriyi size ulaştırıyor" diye konuştu.