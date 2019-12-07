Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,47 azalarak 116 milyon 651 bin 625 lira oldu. Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 335 lira, en düşük saat 08.00'de 200 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 306 lira 40 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 307 lira 98 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 332 lira 40 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruştan işlem gördü.