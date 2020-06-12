Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 82 kuruş, en düşük 199 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları
12 Haziran 2020 Cuma 13:20

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,5 azalışla 134 milyon 459 bin 217 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 323 lira 82 kuruş, en düşük saat 06.00'da 199 lira 98 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 292 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 293 lira 84 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira 52 kuruş, en düşük 205 lira 73 kuruştan işlem gördü.

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