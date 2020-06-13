Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 41 kuruş, en düşük 149 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,16 azalışla 102 milyon 258 bin 657 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 328 lira 41 kuruş, en düşük saat 09.00'da 149 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 254 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 254 lira 89 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 34 kuruş, en düşük 199 lira 98 kuruştan işlem gördü.