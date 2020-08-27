Su ürünleri sektör yıldızı

Türk Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak, 2000'li yılların başından itibaren Türkiye'de ihracatın yıldız sektörlerinden biri olduk.

Özellikle su ürünleri, kanatlı ve yumurta sektörlerimizin ihracatta vites arttırması sonrasında 2020 yılı sonunda gerçekleştirdiğimiz 2 milyar 514 milyon dolarlık ihracat tutarıyla 2023 yılı ihracat hedeflerini ilk önce yakalayan sektör olmanın gururunu yaşadık.

Türkiye su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörümüz kapsamında yer alan; su ürünleri, kanatlı, yumurta, süt ürünleri, bal başta olmak üzere tüm ürünlerde dünya genelinde üretimde ve ihracatçı ilk 10 ülke arasında yer alıyoruz.

Son 20-25 yıllık dönemde su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe dünyanın en modern ve entegre tesislerini Türk girişimcileri ülkemize kazandırdı. Bu tesislerde üretilen, protein yönüyle zengin su ürünleri ve kanatlı eti, yumurta, süt ürünleri ve bal başta olmak üzere hayvansal mamulleri 150'den fazla ülkeye ihraç eder konuma geldik.

İhracatta su ürünleri sektörümüz 1 milyar 38 milyon dolarlık tutarla en büyük katkıyı sağlarken, Kanatlı sektörümüz 910 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdı. Piliç eti, hindi eti ve damızlık ihracatımız 615 milyon dolar olurken, yumurta ihracatı 295 milyon dolar oldu.

Süt ürünleri ihracatımızdan 325 milyon dolar, Bal ihracatımızdan 25 milyon dolar kazandık. Beş ana ürün dışındaki ürün kalemlerimiz ihracatından da 232 milyon dolar döviz geliri elde ettik.

2020 yılı performansımızın kırılımına baktığımızda Su ürünleri sektörümüz 459 milyon dolarlık döviz getirisiyle liderliği bırakmadı. Türk levreği 162 milyon dolarlık ihracat tutarıyla yine tüm dünyanın gözdesi oldu. Türkiye çipura balığının ihracatından 147 milyon dolarlık döviz elde ederken, alabalık ihracatı 58 milyon dolar, orkinos ihracatı 26 milyon dolar olarak kayıtlarımıza geçti. Türk su ürünleri sektörünün son yıllardaki Ar-Ge çalışmaları sonrasında geliştirilen türlerden Karadeniz Somonu 9,3 milyon dolarlık, Kaya levreği ise; 3,5 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaştı.

Kanatlı sektörümüz 393 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırırken, kanatlı eti ihracatı 283 milyon dolar şeklinde gerçekleşti, kanatlı eti ihracatındaki düşüş yüzde 3 ile sınırlı kaldı. Tavuk ve hindiler ise 110 milyon dolarlık döviz yumurtladı. Çin'e ihracat izni ile morallenen Süt ürünleri sektörümüzün 2020 yılı Ocak – Haziran dönemindeki ihracatı ise, 143 milyon dolar şeklinde gerçekleşti. Bal ihracatı yüzde 18'lik artışla 13 milyon 100 bin dolara yükseldi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği olarak 2019 yılında 957 milyon dolarlık ihracata imza atarak, Türkiye'de sektörümüzde lider ihracatçı birliği konumumuzu sürdürdü. Türkiye'nin 2019 yılında gerçekleştirdiği 2 milyar 514 milyon dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatına yüzde 38'lik katkı sağladık.