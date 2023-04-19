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SunExpress'ten İzmir'e 8 yeni rota

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, uçuş ağına eklediği yeni rotalar ve kapasite artışı ile İzmir'i direkt uçuşlarla yurt içine ve yurt dışına bağlamaya devam ediyor. Bu yaz uçuş ağına 8'i İzmir'den olmak üzere toplam 26 rota ekleyen hava yolu, İzmir hattında en geniş uçuş ağına ulaşıyor

SunExpress'ten İzmir'e 8 yeni rota
19 Nisan 2023 Çarşamba 16:11

SunExpress CEO'su Max Kownatzki konu ile ilgili olarak, “SunExpress olarak bu yaz, Türkiye ile Avrupa arasında şimdiye kadarki en geniş uçuş ağımız ile hizmet sunuyoruz. Bu kapsamda, İzmir'den sunduğumuz yeni rotalar ile İzmir'de de en geniş uçuş ağımıza ulaştık. İzmir'i toplamda 50'den fazla destinasyon ile hem iç hem de dış hatlarda en çok noktaya bağlayan hava yoluyuz" dedi.


Kownatzki, "İzmir'in ana taşıyıcısı olarak İzmir'i dünyaya bağlamaya ve hem İzmir'e hem de Ege turizmine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. İzmir'in sadece yaz aylarında değil tüm yıl boyunca sunacağı çok şey var. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere zengin tarihi, kültürel mirasları ve eşsiz doğasıyla İzmir'in ideal bir tatil destinasyonu olduğunu göstermek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


SunExpress, İzmir'den toplamda 37 yurt dışı destinasyona direkt uçuş gerçekleştiriyor. Bu yaz İzmir hattındaki yeni yurt dışı rotalar arasına Dubai, Birmingham, Saarbrücken, Tiflis ve Edinburgh'un yanı sıra Londra-Gatwick, Venedik ve Barselona da eklendi.


Yurt içinde ise İzmir'den Adana, Antalya, Bodrum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, Van ve Mardin olmak üzere Türkiye'nin 15 şehrine uçuyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sunexpress #türk hava yolları #Lufthansa #izmir #hava yolu
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