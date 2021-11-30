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Süte yüzde 46 zam geliyor! Üretici mutlu ama tüketiciyi zor günler bekliyor

Ulusal Süt Konseyi, 3 lira 20 kuruş olan çiğ süt litre tavsiye satış fiyatını yüzde 46.8 artırarak 4 lira 70 kuruşa çıkardı. Karar 8 Aralık itibarıyla geçerli olacak. Üreticiler karar karşısında mutlu olurken, tüketiciler ise artan fiyatlar karşısında kara kara düşünüyor!

Süte yüzde 46 zam geliyor! Üretici mutlu ama tüketiciyi zor günler bekliyor
30 Kasım 2021 Salı 08:08

Ulusal Süt Konseyi'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 16 Haziran'da 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasında kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatını 3 lira 20 kuruş olarak belirlendiğini ancak üretim maliyetinde yaşanan artış sebebiyle Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu'nun bugün toplandığı belirtildi.

Duyuruda toplantı neticesinde alınan kararlara yönelik şu ifadelere yer verildi: "Bu kapsamda 8 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 4.70 lira olarak belirlenmiştir. Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında; 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A Sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için yaklaşık 7 kuruş fark uygulanacaktır. Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verecektir."

ÜRETİCİ FİYATTAN MEMNUN

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, konuya yönelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiğ süt referans fiyatının 4 lira 70 kuruşa yükseltilmesinden memnun olduklarını belirtti.

Özcan, "Şu anki girdi fiyatları nedeniyle üretici mutlu. Üretici için maliyetleri kurtaran bir fiyat. Yem fiyatlarının sabit kalması üreticinin önünü görmesi için son derece önemli. Özellikle yem fiyatları üreticilerin en yüksek girdi maliyetleri arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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